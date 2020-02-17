Hatalı başlayan oyun…

Ali YÖNEY

Doğan kendi evinde Binatlı karşında ilk devre mağlup kapattığı maçı, ikinci devre attığı 3 golle kazanmasını bildi. Doğan adına kötü başlayan oyunda kenar yönetim saha içinde alternatifler üretmeye çalıştı. Caner hoca sol kanat savunma oyuncusu olarak oyuna başlayan Kenan’ı, hücum hattına, Ali Savaşan’ı sol kanat savunma bölgesine çekti.

İlk devre Doğan için kötü sonuçla bitti. İkinci devre rakip ceza sahası içerisine yapılan son derece etkili pas ve ortalar sonuç getirdi. Weston ve Rasaq attıkları gollerle maçta galip tamamlanmasında büyük pay oynadı.

DTB iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ligde istikrarı sağlamak gibi bir misyon yakalamadılar. Bunu nedeninin takımı yönetenler tarafından araştırılması gerektiği düşüncesindeyim.

Binatlı ilk devre, mücadelede isteğiyle oyun planını sahada uygulayan taraftı. Başarılı oldular devreyi tek farklı skorla galip tamamladılar. Bu skor güçlü rakip DTB karşısında yeterli skor olmadığı düşüncesiyle yemeden ikinci golü bulmaları gerekirdi. Olmadı.

Savunmada yapılan hataların golle sonuçlanması, maçı kaybetmelerine yol açtı. Rakibin fizik gücüne karşı yapacakları bir şeyleri yoktu. Yapılan oyuncu değişikliği takıma katkı sağlamadı. Maça sarı kart cezalısı Benham Habibi’den mahrum çıktıkları gibi mücadelede sakatlanıp oyuna devam edemeyen oyuncuları da olması şanssızlıktı. Kadro yapısı sıkıntılı ve teknik ekibin ellini kolunu bağlıyor. İkinci devre hamle şansı bulamayan Binatlı Girne’de kaybetti.

Bireysel performans olarak Debola iyiydi. DTB Ali Savaşan çift sarı karttan kırmızı kart oyun dışında kaldı. Benim düşüncem daha dikkatli olmalıydı rakip oyuncu Debola onu oyun dışına attırdı.

Caner Hoca sonuç veren dokunuşlarla maçı almayı bildi. İltaç hocanın ilk yarı planı tuttu. İkinci devrede ise takımın fizik gücü yetersizdi. Hakem Mehmet Sezener 89’da Selim Saygı’ya ceza sahası içinde savunmanın yaptığı harekete penaltıya karar vermedi. Futbol dilinde şu söz söylenir ‘ES GEÇTİ’ pozisyon benim düşünceme göre penaltıydı.