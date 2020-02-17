Doğan yeniden ikinci: 3-1

GOLLER WESTON VE RASAQ’TAN: K-Pet Süper Lig’in 19. Haftasında Doğan Türk Birliği, konuk ettiği Binatlı karşısında ilk devreyi 1-0 mağlup kapatırken, ikinci devrede Weston ve Rasaq’ın (2) golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Konuk ekip Binatlı’nın tek golü 33. dakikada Debola’dan geldi

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Fatih Bardakçıoğlu, Hüseyin Özaşık

Doğan Türk Birliği 3-1 Binatlı

33.Dursun Cem Ateş 13.Yunus Yeşilırmak

10.Aydın Aygın 20.Abdullah Umut

4.Serhan Önet 6.Tuğrul Çiftçioğlu

9.Kenan Oshan (Dk.85 Darbaz Dönmezsoy)

11.Koral Saymaz 8.Debola Ogunseye

13.Erdinç Börekçi 10.Berkem Korbay

(Dk.56 Selim Saygı) 21.Bayram Özgüm

14.Rasaq Akannı Adegbıte 22.Mustafa Süzgen

(Dk.85 Ali Akbulut) 23.Muammer Tip

18.Ahmet Sönmez (Dk.52 Ayhan Dumancı)

20.Jonathan Weston 33.Serkan Karaoğlan

(Dk.76 Çağrı Kıral) (Dk.61 Cenkay Yarışan)

21.Ali Savaşan 77.Alattin Yavuz

24.Bılly Mıchael 99.Moses Ibukun Akınade

Goller

Dk.57 Jonathan Weston Dk.33 Debola Ogunseye

Dk.62 Rasaq Akannı Adegbıte

Dk.72 Rasaq Akannı Adegbıte

Kırmızı Kart

Dk.84 Ali Savaşan

K-Pet Süper Lig 19. Haftasında Binatlı, Doğan Türk Birliği’ne konuk oldu. Konuk ekip 33. Dakikada Debola’nın golü ile 1-0 öne geçti. İlk 45 dakikada başka gol olmayınca konuk ekip devre arasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Ev sahibi ekip ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. Doğan Türk Birliği, 57. Dakikada Jonathan Weston’un golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Dakika 62’de Rasaq ev sahibi ekibi 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 72.dakikada Rasaq Akannı Adegbıte kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-1’e getirdi. Ev sahibi ekipte Ali Savaşan 84.dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği puanını 40’a çıkartıp puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi. Binatlı ise 18 puanda kaldı.