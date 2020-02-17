FutbolSpor

Doğan yeniden ikinci: 3-1

17 Şubat 2020

GOLLER WESTON VE RASAQ’TAN: K-Pet Süper Lig’in 19. Haftasında Doğan Türk Birliği, konuk ettiği Binatlı karşısında ilk devreyi 1-0 mağlup kapatırken, ikinci devrede Weston ve Rasaq’ın (2) golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Konuk ekip Binatlı’nın tek golü 33. dakikada Debola’dan geldi

 

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Fatih Bardakçıoğlu, Hüseyin Özaşık

 

Doğan Türk Birliği                           3-1                         Binatlı 

33.Dursun Cem Ateş                                                     13.Yunus Yeşilırmak

10.Aydın Aygın                                                                20.Abdullah Umut

4.Serhan Önet                                                                 6.Tuğrul Çiftçioğlu

9.Kenan Oshan                                                               (Dk.85 Darbaz Dönmezsoy)

11.Koral Saymaz                                                             8.Debola Ogunseye

13.Erdinç Börekçi                                                            10.Berkem Korbay

(Dk.56 Selim Saygı)                                                        21.Bayram Özgüm

14.Rasaq Akannı Adegbıte                                            22.Mustafa Süzgen

(Dk.85 Ali Akbulut)                                                        23.Muammer Tip

18.Ahmet Sönmez                                                        (Dk.52 Ayhan Dumancı)

20.Jonathan Weston                                                   33.Serkan Karaoğlan

(Dk.76 Çağrı Kıral)                                                        (Dk.61 Cenkay Yarışan)

21.Ali Savaşan                                                              77.Alattin Yavuz

24.Bılly Mıchael                                                             99.Moses Ibukun Akınade

Goller

Dk.57 Jonathan Weston                                              Dk.33 Debola Ogunseye

Dk.62 Rasaq Akannı Adegbıte

Dk.72 Rasaq Akannı Adegbıte

Kırmızı Kart

Dk.84 Ali Savaşan

 

K-Pet Süper Lig 19. Haftasında Binatlı, Doğan Türk Birliği’ne konuk oldu. Konuk ekip 33. Dakikada Debola’nın golü ile 1-0 öne geçti. İlk 45 dakikada başka gol olmayınca konuk ekip devre arasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Ev sahibi ekip ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. Doğan Türk Birliği, 57. Dakikada Jonathan Weston’un golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Dakika 62’de Rasaq ev sahibi ekibi 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 72.dakikada Rasaq Akannı Adegbıte kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-1’e getirdi. Ev sahibi ekipte Ali Savaşan 84.dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği puanını 40’a çıkartıp puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi. Binatlı ise 18 puanda kaldı.

 




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