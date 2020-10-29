DünyaSürmanşet

Hastaneye yatırılan her 100 Covid-19 hastasından biri felç oluyor

29 Ekim 2020
Covid-19 felç





Dünya genelinde yaklaşık 45 milyon kişinin enfekte olduğu yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi başlayalı neredeyse bir yıl oldu. Ancak, virüsün neden olduğu ölümcül yan etkilerin arasına her gün bir yenisi ekleniyor. İngiltere’de yer alan Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan her 100 kişiden birinin, virüsün neden olduğu kan pıhtılaşması ve sitokin fırtınası nedeniyle felç (inme) olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, Covid-19 nedeniyle felç olan hastaların ölüm riskinin, virüs taşımayan felç hastalarından iki kat daha fazla olduğunu söyledi.







Etiketler
29 Ekim 2020

Başa dön tuşu