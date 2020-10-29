1850 beygirlik Bugatti Bolide tanıtıldı

Bolide, bu rakamlarla 0’dan 100’e hızlanmasını sadece 2.17 saniyede tamamlayabiliyor. Aracın 0’dan 200’e ulaşması ise sadece 4.36 saniye sürecek.

Teorik verilere göre araç 0’dan 500’e hızlanmasını 20.16 saniyede tamamlayacak.