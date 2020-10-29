OtomobilSürmanşet

1850 beygirlik Bugatti Bolide tanıtıldı

29 Ekim 2020
Bugatti Bolide





Bugatti Bolide sınırları zorlayan rakamsal verileriyle birlikte tanıtıldı. 1850 beygir güce çıkabilen aracın 0’dan 200 kilometre hıza ulaşması 4.36 saniye sürüyor.







Etiketler
29 Ekim 2020

Başa dön tuşu