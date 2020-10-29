1850 beygirlik Bugatti Bolide tanıtıldı

Bugatti Bolide s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorlayan rakamsal verileriyle birlikte tan\u0131t\u0131ld\u0131. 1850 beygir g\u00fcce \u00e7\u0131kabilen arac\u0131n 0'dan 200 kilometre h\u0131za ula\u015fmas\u0131 4.36 saniye s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n\r\nBugatti pist odakl\u0131 geli\u015ftirilen Bolide modelini tan\u0131tt\u0131. Hen\u00fcz resmi performans testleri yap\u0131lmayan modelin sim\u00fclasyon rakamlar\u0131 dudak u\u00e7uklat\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n8 motoruyla\u00a0Centodieci ve Super Sport 300+'taki 1578 bg g\u00fcce sahip olan Bolide, 100\u00a0oktanl\u0131k yar\u0131\u015f yak\u0131t\u0131yla 1850 beygir g\u00fc\u00e7 ve 1850 Nm tork \u00fcretebiliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSadece 1240 kilogram a\u011f\u0131rl\u0131\u011fa sahip olan modelin g\u00fc\u00e7 a\u011f\u0131rl\u0131k oran\u0131 0.67 kg\/ps.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBolide, bu\u00a0rakamlarla 0'dan 100'e h\u0131zlanmas\u0131n\u0131 sadece 2.17 saniyede tamamlayabiliyor. Arac\u0131n 0'dan 200'e ula\u015fmas\u0131 ise sadece 4.36 saniye s\u00fcrecek.\r\n\r\nTeorik verilere g\u00f6re ara\u00e7 0'dan 500'e h\u0131zlanmas\u0131n\u0131 20.16 saniyede tamamlayacak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSim\u00fclasyon verilerine g\u00f6re arac\u0131n azami h\u0131z\u0131n\u0131n 500 kilometre \u00fcst\u00fcnde olaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n