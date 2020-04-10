Hastanede yaralar sarılıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde, 28 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen yangın sonrasında oluşan hasarın önemli bir bölümü Mapfree Sigorta’nın çalışmalarıyla giderildi. Mapfree Sigorta yetkililerinden yapılan açıklamada, çalışmalarda sona yaklaşıldığı ifade edildi.

Mapfree Sigorta Direktörleri Alişan Şan ve Ömer Şan, içinde bulunulan zor süreçte görevi başında olan tüm çalışanları yürekten kutlarken, vatandaşların da, devletin aldığı tedbir ve kurallara uyarak görevdeki çalışanlara yardımcı olmalarını tavsiye etti, halka sağlık ve esenlik temennisinde bulundu. Mapfree Sigorta’dan yapılan açıklama şöyle: “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde, 28 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen yangın hadisesi sonrasında, hastanenin faaliyete girmesi için şirketimiz tarafından yapılan faaliyetleri daha önceden de bildirmiştik.

Bunların yansıra tüm dünya ve ülkemiz Covid 19 Pandemi ile mücadele ederken, sağlık sektörünün ve hastahanelerimizin faaliyetlerinin büyük önem kazandığı şu günlerde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin tam anlamıyla hizmetlerini verebilmesi için ihtiyaç duyduğu ve ağır hasar gören diğer bölümlerinin bir kısmının daha Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Hastane Başhekimliği, Hastane Amirliği, Planlama İnşaat Dairesi ile birlikte, planlandığı gibi biterken, diğer bir kısmında da çalışmalar sona doğru yaklaşmıştır.”

“Ameliyathaneler ve yoğun bakım servisleri teslim edildi” “Şirketimizin daha önce de belirttiği program çerçevesinde, büyük bir ciddiyetle, hastanenin tamiratı aralıksız bir şekilde devam etmekte olup, yangında büyük hasar gören KVC Bölümü Ameliyathanesi ve Yoğun Bakımı , Ayılma Bölümü , 8 adet Ameliyathane Derviş Oral Anjiyo Bölümü ,ve ilgili bölümlerin doktor odaları , yardımcı odaları ve koridorları dahil olmak üzere tüm altyapı, tamirat ve bakım işlemleri tamamlanarak Hastane amirliğine teslim edilmiştir.”

“Eski anjiyo ve kalp damar servisinde çalışmalar devam ediyor” “Eski Anjiyo ve Kalp Damar servisinin yatış bölümü olarak bilinen yangının başlangıç noktası olan bu bölümde de temizliğin ardından tavanlarda ve duvarlarda tamirat işlemlerinin ardından alt yapı çalışmaları tamamlanarak hasardan herhangi bir iz bırakılmazken, hastane yönetiminin ihtiyacına göre bu bölümün yeniden planlaması yapılarak güncel ihtiyaca göre yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.”