KıbrısManşet

Hasta yakını hemşireyi darp etti

21 Kasım 2019
Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nde bugün görevi başındaki bir hemşirenin kendi sorumluluğu olmamasına rağmen başka bir bölüme yönlendirdiği hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını bildirdi ve bu olayı kınadı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, kamu sağlık çalışanlarının görevleri başında karşılaştıkları sözlü ve fiziki şiddet olaylarının her geçen gün artarak artık dayanılmaz bir boyuta ulaştığını vurguladı.

Bengihan şunları kaydetti: “Defalarca yapılan basın açıklamaları ve eylemlere rağmen Hükümet edenler, güvenlik zaafiyetlerini giderme konusunda hiçbir adım atmamaktadır. Sağlık merkezlerinde güvenliğin sağlanması sadece sağlık çalışanları için değil, hizmet alan hastalar için de gereklidir.Darp edilen sağlık emekçisi arkadaşımıza geçmiş olsun derken yapılan bu darp olayını kesinlikle tasvip etmediğimizi ve bunu şiddetle kınadığımızı bildirir; sağlıktaki eksiklikler ve yasal düzenlemeler için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiriz”



Etiketler

İlgili Makaleler

Derya: Baybars’ın “Yurttaşlık yasası hazır” demesinin üzerinden 178 GÜN geçti

21 Kasım 2019

Baybars: Belediye Başkanları ve ekipleriyle son aşamayı değerlendirdik

21 Kasım 2019

Özyiğit: İmar planı belirli zümrelere değil, toplumun geneline hizmet etmeli

21 Kasım 2019

Greko Burnu’nda mülteci akını

21 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı