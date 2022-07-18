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Haspolat’ta korkutan kaza

18 Temmuz 2022
kktc-haspolat-trafik-kazası






Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 18.07.2022 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Haspolat’ta Atatürk Caddesi üzerinde, Mahmut ERGÜN (E-44) yönetimindeki KT 855 plakalı kamyonet araç ile batı istikametine doğru mümkün mertebe yolun solunu tutmadan seyredip Arkın Vision isimli işyeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada Arkın Vision isimli işyeri kavşağından anayola çıkış yapmak için bekleyen Erkan MEŞELİ (E-47) yönetimindeki DB 383 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır.




Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü de kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir





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18 Temmuz 2022






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