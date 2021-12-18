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Haspolat’ta korkutan kaza

18 Aralık 2021
haspolat kaza





Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 17.12.2021 tarihinde, saat 15.40 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde, Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde (Telka Kablo isimli iş yeri önüne) Beyazit KÖR (E-52), yönetimindeki demir kalas yüklü SZ 297 plakalı kamyon ile dikkatsizce geri geri yola çıktığı sırada arkasında yüklü bulunan demir kalas, o esnada cadde üzerinde kuzeydoğu istikametinden, güneybatı istikametine doğru seyreden, Selim ERKANT (E-24) yönetimindeki FV 640 plakalı van aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan FV 640 plakalı araç sürücüsü Selim ERKANT ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Seyhan KARADAĞ (E-17) ve Kadir KARADAĞ (E-18) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.






 



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18 Aralık 2021


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