Mehmet Özatılgan, Mustafa Özkantürk ve ekibine takdir belgesi

Yakın Doğu Bulvarı’nda 13 Ekim akşamı bisikletli Teoman Telek’e çarparak ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan araç sürücüsü Zamir Dereseven’i kısa sürede tespit eden polisler ödüllendirildi. Kazayı anında ortaya çıkaran Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik tahkikat şubesi ve trafik devriler şubesinin başta şube amiri Mehmet Özatılgan, tahkikat amiri Mustafa Özkantürk ve ekibine Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler tarafından takdir belgesi verildi.