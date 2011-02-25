Hasan Taçoy hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştırmak için Meclis’e sunulan önerge reddedildi!

UBP Kurultayı öncesi parti başkanlığına aday olan Hasan Taçoy hakkında yolsuzluk iddiaları olduğunu nedeniyle bakanlıktan alındığını söyleyen Başbakan Küçük’ün iddialarının ardından araştırma isteyen Taçoy’un Meclis’e sunulan araştırma önergesi reddedildi.

UBP Kurultayı öncesi parti başkanlığına aday olan Hasan Taçoy hakkında yolsuzluk iddiaları olduğunu nedeniyle bakanlıktan alındığını söyleyen Başbakan Küçük’ün iddialarının ardından araştırma isteyen Taçoy’un Meclis’e sunulan araştırma önergesi reddedildi. Taçoy, “Bir suçum varsa dokunulmazlığım da kaldırılarak gereği yapılsın” derken Başbakan Küçük “Sayıştay bu konuyu araştırıyor, çıkacak rapor tatmin etmezse meclis yeniden tartışabilir” dedi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, denetleme göreviyle toplandı. Meclisin dün saat 11.00’de Başkan Vekili Mustafa Yektaoğlu başkanlığındaki toplantısının gündeminde, 6 gündem dışı konuşma talebi, sorular ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un bakanlığı döneminde Ercan’daki duty free ihalesinde usulsüzlük yapıp yapmadığıyla ilgili çıkan spekülasyonlar hakkında meclis araştırması açılması önerisinin ön görüşmesi yer aldı.

Toplantıda ilk olarak Danışma Kurulu’nun, genel kurulun dünkü birleşimine ilişkin kararı onaylandı. Buna göre, Taçoy’un sunduğu meclis araştırması önergesinin ön görüşmesinin tüm işlemlerden önce yapılması oyçokluğuyla kabul edildi. Önergeyle ilgili ilk sözü Hasan Taçoy aldı.

TAÇOY: DOKUNULMAZLIĞIMI KALDIRIN

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı döneminde, Ercan’daki duty free ihalesinde usulsüzlük yapıp yapmadığıyla ilgili çıkan spekülasyonlar hakkında meclis araştırması açılması önergesinin ön görüşmesi yapıldı ve önerge oyçokluğuyla reddedildi.

Önergeyle ilgili ilk sözü alan Hasan Taçoy, mecliste uzun zamandır konuşulan sözlerin bir sonuca bağlanmasını istediğini söyledi. Her seçim döneminde eleştirilerin medyada da sürdüğünü kaydeden Hasan Taçoy, bir bankaya trilyonlarca lira borcu olduğu yönündeki yayınların yanlış olduğunu belirtti.

Yapılan suçlamaların açığa çıkması için bir araştırma komitesi kurulmasını istediğini vurgulayan Taçoy, bakanlığı döneminde yaptığı projelerden kaynaklanan bir suçu varsa dokunulmazlığı kaldırılarak gereğinin yapılmasını meclisten istirham ettiğini söyledi.

Taçoy, “Memlekette işler öyle bir halde ki siyasetçiyi iş yapmaktan korkutan bir noktaya gelindi” dedi.

Basın özgürlüğü derken, kişilere saldırılarda ancak bilgi ve bulgu varsa suçlama yapılması gerektiğini kaydeden Hasan Taçoy, BRTK’da dün sabah meclis gündemiyle ilgili haberde önergeyle ilgili konunun yanlış yansıtıldığını belirterek, dikkatli olunmasını istedi.

SOYER: ÇAMUR AT İZİ KALSIN MODELİ

Önergeyle ilgili lehte söz alan CTP Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer, siyasette “çamur at, izi kalsın” modeli izlenmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etti.

Soyer, kendileriyle ilgili de o kadar mesnetsiz iddialarda bulunulduğunu ve bunları mahkemeye taşıdıklarını kaydetti.

Bazı açılış törenlerinde protokol kurallarına uyulmadığını kaydeden Soyer, “Bazı arkadaşlar saç fırçası uzatılsa, mikrofon sanıp konuşuyor” sözleriyle eleştirilerde bulundu. Siyaseti kamu kaynağı dağıtmaktan çıkarmak gerektiğini vurgulayan Soyer, milletvekillerini de arzuhalci olmaktan çıkaracak önlemlerin şart olduğunu vurguladı.

Soyer, önergeye olumlu oy vereceklerini kaydetti.

KÜÇÜK: SAYIŞTAY KONUYU ARAŞTIRIYOR

Aleyhte söz alan Başbakan İrsen Küçük, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun Ercan’daki ihaleyle ilgili soruşturmaya başladığında, Sayıştay’dan da aynı doğrultuda rapor geldiğini, bunun üzerine konuyla Sayıştay’ın ilgilenmesi talimatı verdiğini söyledi.

Sayıştay’ın araştırdığı bu konuda mecliste araştırma yapılmasını UBP grubu olarak uygun görmediklerini bildiren Başbakan Küçük, Sayıştay’dan çıkacak rapor tatminkar bulunmazsa, o zaman meclisin yeniden konuyu tartışabileceğini belirtti.

Küçük, önergeye ret oyu vereceklerini açıkladı.

Daha sonra yapılan oylamada önerge oyçokluğuyla reddedildi. 20 milletvekili önerge aleyhine oy kullanırken, 10 milletvekili olumlu oy kullandı; 2 milletvekili ise çekimser kaldı. Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra gündem dışı konuşmalara geçildi.

ADEM: “YASA TANIMAZ BRT MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINMALI…”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk gündem dışı konuşmayı “Hükümetin son günlerdeki icraatları” konusunda yapan CTP – BG Gazimağusa Milletvekili Sonay Adem, konuşmasında geçen hafta vatandaşlıkla ilgili bir milletvekilinin sunduğu yasa önerisine değinerek, bazı milletvekillerinin yanlış değerlendirmeler yaptığını; Başbakan’ın UBP Grubu için “yasa, yasa tasarısı, yasa önerisi nedir?” gibi konularda hizmetiçi eğitim yapmasını önerdi.

Geçen hafta yaptığı bir konuşmadan sonra, Meclis’te Başbakanlık odasındaki telefondan kendisini arayan BRTK Müdürü’nün telefonuna çıkmadığını kaydeden Adem, “yasa tanımaz bir kişi” olduğunu savunduğu BRTK Müdürü’nün görevden alınmasını istedi.

Sonay Adem, hükümetin kendine de yapılan “saygısızlığı” dikkate alarak gereğini yapması gerektiğini kaydetti.

HÜKÜMETİN TOPLU TAŞIMA POLİTİKASI YOK

Adem, konuşmasında ana konu olarak toplu taşımacılığı ele almak istediğini ancak “ilgi çekmek için gündeme genel yazdırdığını” kaydederek, ülkede toplu ulaşımla ilgili bir politika olmadığını belirtti.

Sonay Adem, bunun yeniden ele alınıp düzenlenmesini ve önem verilmesini istedi.

UBP Hükümeti döneminde mazota 9 kez zam yapıldığını, yakın gelecekte çok yakıcı sonuçlarla karşı karşıya kalınacağı bir ortam göründüğünü kaydeden Sonay Adem, seyrüsefer ruhsatları, işletme izinleri, sigorta ve araç bakım giderlerinde yüksek artışlar meydana geldiğini anlattı.

Sonay Adem, toplu taşımacılık yapan insanların gelirlerinde ise bir gelişme olmadığını belirterek, toplu taşımacılıkta ucuz mazot verilerek, bu alanda çalışanların rahatlatılmasının öncelikli hedef olmasını önerdi.

Seyrüsefer ruhsatlarının, Güney Kıbrıs’taki gibi toplu taşımacılık için ücretsiz yapılması; T izinlerinin 3 yılda bir çıkarılarak ücretsiz hale getirilmesini de isteyen Adem, toplu taşımacılıktaki vergilerin azaltılmasıyla da rahatlama getirilebileceğini anlattı.

Sonay Adem, toplu taşımacılık alanında kaçaklara da işaret ederek, önlem alınmasını istedi. “Ülke turizminin kumarhanelere dayandığını; kumarhanelere ait araçların da sorunlar yarattığını” kaydeden Adem, taksiler üzerinde yabancı işgücü çalıştırılmasının derhal yasaklanması çağrısı yaptı. Adem, “Bu ülkede taksi şoförlüğü yapabilecek binlerce insanımız var, işsiz gençlerimiz kahvelerde oturmaktadır” dedi.

KÜÇÜK: TELEFONA ÇIKMAMAKLA İYİ YAPTIN

Başbakan İrsen Küçük, bir bürokratın milletvekiline telefonla ulaşmak istemesinin çok yanlış olduğunu; “Sonay Adem’in o telefona (BRT Müdürü’nün telefonuna) çıkmamakla çok doğru yaptığını”; bir hiyerarşi silsilesi izlenmesi gerektiğini söyledi.

Tüm milletvekillerinin eleştirilerinden yararlandıklarını kaydeden Küçük, demokratik ortamda herkesin görüşlerini ifade edebileceğini anlattı.

Akaryakıt fiyatlarının dünyada yükseldiğini belirten Başbakan Küçük, taksicilerin taleplerini değerlendirdiklerini, kaçak taksiciliğine karşı mutlaka tedbir almaları gerektiğini, ilgili bakanlıkların gereken tedbirleri aldığını belirtti.

Başbakan Küçük, turizmde çeşitlendirmelere gidildiğini; 2011’in Türkiye’de “Kuzey Kıbrıs Yılı” ilan edilmesinden sonra 3 ve 4 yıldızlı butik otellere daha çok teşvik verilmesini benimsediklerini ifade etti.

YORGANCIOĞLU: KTHY’NİN TÜRKİYE’DEKİ MALLARINA NE OLDU?

CTP – BG Lefkoşa Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu, iflas eden ve tasfiye edilen KTHY’nin eski çalışanlarının sorunlarını bir kez daha Cumhuriyet Meclisi gündemine taşıdı.

KTHY çalışanlarının açlık grevi eylemine hazırlandığına işaret eden Özkan Yorgancıoğlu, hükümetin işsiz kalanları rehabilite edeceğini söylediği halde, henüz bu insanların yüzünü güldürecek bir haber olmadığını belirtti.

İşsizlik paralarını bile alamayan KTHY çalışanlarının yaşadıkları güçlüklere dikkat çeken Yorgancıoğlu, KTHY’nin Türkiye’deki binalarının ne olduğunu sordu ve bu binaların maddi değerlerinin değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

CAS şirketinin nasıl yürütüldüğünü de soran Özkan Yorgancıoğlu, kıdem tazminatı alamayan 418 KTHY personelinin eğitim düzeylerinin yüksek olduğunu belirterek, eğitim düzeyleriyle ilgili rakamlar verdi.

Yorgancıoğlu, yeni şirketin hisse yapısı hakkında sorular sorarak, çalışanların Hay-Koop’tan aldığı borçlarla ilgili yaşanan sorunlara çözüm bulunmasını istedi.

Ercan’ın işletmesinin özelleştirilmesinin söz konusu olduğunu kaydeden Yorgancıoğlu, “Yeni açılacak ihalede CAS’a şans verilecek mi?” diye sordu.

Atatürk Spor Salonu’ndaki yüzme havuzunun açılışında “Biz olsaydık böyle yapmazdık” diyen bakanı esefle karşıladığını ifade eden Yorgancıoğlu, ülkeye kazandırılan tesise değer verilmesi; teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi.

Yorgancıoğlu, kaçak taksicilik konusunda kendi hükümetleri döneminde alınan önlemlere değinirken, kayıtlı taksicilere “taşımacılık belgesi” verildiğini ancak şimdi bu belge verilmediği için kaos yaşandığını kaydetti.

SANER: TÜM BİNALAR 2008’DE KREDİ ALIMINDA İPOTEK EDİLDİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner, cevabi konuşmasında KTHY’nin bugünkü noktaya gelmesinin nedeninin dünya havacılık alanındaki gelişmelerin yeterince takip edilememesinden kaynaklandığını söyledi.

Saner, Hava – Sen’in çok küçük bir oranda özveride bulunmaması nedeniyle gerekli önlemlerin alınamadığını kaydederek, KTHY’nin slot haklarıyla ilgili bilgiler verdi. Uçuşları dondurulan bir şirketin slot satma hakkı olmadığını bildiren Saner, KTHY’nin tüm binalarının 2008’de kredi alımında ipotek edildiğini ve bu malların borçları bile karşılayamadığını bildirdi.

“Dolayısıyla şu anda KTHY’nin hiçbir mal varlığı yoktur” diyen Saner, CAS’ın şu anda batmış bir şirketin kuruluşu olmasından dolayı kayyumlar tarafından idare edildiğini; sadece Pegasus ve Corendon’a hizmet veren CAS’ın gereğinden fazla personeli olmasına rağmen yaşaması için devlet ve hükümetin özveriyle elinden geleni yaptığını anlattı.

Saner, “KTHY keşke THY’den koparılmasaydı” dedi.

Bakan Saner, Ercan’la ilgili yapılacak her işte mutlaka ihale açacaklarını belirterek, Hay-Koop’ta idarenin tamamen çalışanlarda olduğunu; buradaki paraların kayyumca bulunup personelin ödenmesine hiçbir itirazı olmayacağını söyledi.

ARABACIOĞLU: TIP-İŞ KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKIYOR

“Sağlıkta yapılan reformlar” konusunda gündem dışı konuşma yapan Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, Anayasa Mahkemesi’nce bazı maddeleri iptal edilen Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nı yorumladı.

Arabacıoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin kararının doğru olduğunu, Tıp-İş’in ısrarla 43. maddeyi savunması nedeniyle “kendi ayağına kurşun sıktığını” söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra hükümetin tavrını merak ettiğini belirterek, kamu hekimlerinin özelde çalışmalarının nasıl denetleneceğini ve ne gibi yaptırımlar olacağını soran Arabacıoğlu, döner sermaye yasası çıkmadan bu yasanın tek ayaklı kaldığını, bunun sonucunda hekimlerin istifa edebileceğini ve bunun da sağlık sistemini zora sokacağını anlattı.

Arabacıoğlu, Sağlık Bakanlığı’na düşen acil görevler bulunduğunu kaydederek, kapatılacak özel kliniklerdeki altyapının atıl duruma düşmemesi için yasadaki 43. maddenin düzenlenmesini, hekimlere part-time ve full-time çalışma düzenlemesi getirilmesini önerdi.

AVCI: İLİŞKİLER TEDAVİYE MUHTAÇ

ÖRP Genel Başkanı Turgay Avcı, Sendikal Platform’u, kayıtlı bir örgüt olmadığı halde piyango bileti sattığı gerekçesiyle eleştirdi.

Meclis’te “TC ile KKTC arasındaki ilişkiler ve son gelişmeler” konulu gündem dışı konuşma yapan Avcı, geçen Temmuz ayında “ekonomik paketin” her şeyiyle karşısında olmadıklarını; değerlendirilerek, gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylediklerini söyledi.

Avcı, “bazı sendika ağalarının siyasi partilere verdiği güç ve bazı partilerin sendika ağalarına verdiği güç” nedeniyle bugünlere gelindiğini savundu.

Doğru gördükleri yasa tasarılarına destek verdiklerini hatırlatan Turgay Avcı, “kendi içlerinde bile eleştiri aldıkları halde bunu yaptıklarını” ifade etti.

Turgay Avcı, Türkiye ile ilişkilerin tedavi edilmeye muhtaç olduğunu kaydederek, yaşanan gerginliklerin sadece Rum Yönetimi’nin işine yaradığını söyledi.

2 Mart mitinginin amacının Sendikal Platform tarafından açıklanmasını isteyen Avcı, mitinge gideceklerin hedefi bilmesi gerektiğini kaydetti.