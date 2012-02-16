Güney Kıbrıs’taki Parlamenterler Türkiye’yi protesto ettiler…

Güney Kıbrıs’taki Parlamenterler , Bükreş’te yer alan Akdeniz Parlamenterler Asamblesi’nin 12. Toplantısının çalışmaları sırasında Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bilgesinde (MEB) yarattığını iddia ettikleri sorunları protesto ettiler.

Temsilciler Meclisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, AKEL parlamenteri Yorgos Georgiou, Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’indeki kışkırtıcı davranışını protesto ederek Türkiye’nin söz konusu eylemleri “hem ülkemizin enerji planlarını engelliyor hem de Kıbrıs, Akdeniz ve Avrupa’da barış ve istikrara karşı bir tehdit oluşturuyor” dedi.

Parlamenter, ayrıca, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi, Avrupa Birliği ve uluslararası topluluğun Türkiye’ye karşı baskı kullanması ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının korunması çağrısında bulundu. Parlamenter, devamla, Suriye’nin toprak bütünlüğünün olumsuz bir şekilde etkilendiğini belirterek bölgedeki istikrarsızlığı teşvik eden Türkiye’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği istilasını da kınadı.