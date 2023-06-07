Hasan Taçoy: Asgari ücrette hayat pahalılığını dikkate alacağız

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, sadece asgari ücreti belirlemek için değil çalışma koşullarını tartışmak, Çalışma Yasası, İş Yasası değişikliklerini de konuşmak için bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Taçoy, yeni asgari ücretle ilgili hayat pahalılığını dikkate alacaklarını kaydetti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, çalışma yaşamındaki güncel konuları görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’un başkanlık ettiği toplantıya, işçi, işveren ve devlet temsilcileri katıldı.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Ocak ayından bu yana taraflarla bir araya gelmek istediğini ifade ederek, bugünden itibaren buluşup, bazı konuları tartışma arzusunu dile getirdi. Taçoy, çalışma yaşantısındaki koşulları konuşmak ve bazı prensipleri tartışarak, ilerleyen süreçte bir yol haritası çizme hedefini ifade etti.

Dünyada birkaç tür asgari ücret belirleme çalışması olduğunu belirten Bakan Taçoy, dünyanın asgari ücreti ulusal olarak, bölgesel olarak, sektörler olarak ilan ettiğini veya yapılan işe, işletmelerin büyüklüğüne, nüfusa göre tespit ettiğini kaydetti.

Bunun yanında koşulların da çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Taçoy, komisyonun, sadece asgari ücreti belirlemek için değil çalışma koşullarını tartışmak, Çalışma Yasası, İş Yasası değişikliklerini konuşmak için de bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

Tek asgari ücret yani ulusal asgari ücretin olması görüşünü dile getiren Taçoy, “Bu asgari ücretin tespitinde bir kural uygulamayı düşünüyorum. Hayat pahalılığının üzerinde yüzde yarım-bir puanı aşmayacak şekilde bir yuvarlamaya gitmek. Asgari ücretin reel anlamda ülkenin hayat koşullarına uygun bir halde hareketini sağlamak gibi bir düşüncem vardır” diye konuştu.

Bu konuları tartışmak için toplantı daveti yaptığını belirten Hasan Taçoy, Çalışma Dairesi’nin de dahil olmasıyla birlikte, işçi, çalışan, işveren tarafının devlet kontrolünde nasıl daha ileri gideceğinin konuşulması gerektiğini söyledi.

-“Yatırımlar asgari ücret üzerinden”

İhtiyat Sandığı’ndaki İstihdamı Destekleme Merkezi’ne yaklaşık 60 bin kişinin ücret yatırdığını ifade eden Taçoy, vatandaş olan 55 bin kişinin İhtiyat Sandığı’na düzenli olarak para yatırdığını ancak neredeyse tümünün de asgari ücretten yatırım yaptığını kaydetti.

Bakan Taçoy, sigortalar tarafına bakıldığında hem çalışma izinli olan hem de vatandaş olan kişilerden 60 bin kişinin asgari ücretten yatırım yaptığını, bunun 22 bin tanesinin vatandaş, geriye kalanların ikinci veya üçüncü uyruklu çalışma izinli olduğunu belirtti.

Taçoy, İstihdamı Destekleme Merkezi’nin elinde birikmiş yaklaşık 140-150 milyon TL olduğunu, bunun istihdamı geliştirmek için hangi bölümlere kullanılabileceğinin tartışılması gerektiğini ifade etti.

“İhtiyat Sandığı’nın işçiye olan sorumluluğundan yüzde 20 kâr payını verdik” diyen Bakan Taçoy, bu yıl içinde aynı çalışmaları devam ettirmeyi hedeflediklerini aktardı.

-“Bir kişinin üç ayrı maaşı gösterilir”

Sosyal Sigortalar, Vergi Dairesi, İhtiyat Sandığı olarak 3 başlığa işaret eden Bakan Taçoy, vergiye farklı, sigortalara farklı, İhtiyat Sandığı’na ise asgari ücretten yatırım yapıldığını anlattı. “Bir kişinin üç ayrı maaşı gösterilir” diye konuşan Bakan Taçoy, başlık başlık bu konuları ele almak istediğini kaydetti.

Temmuz ayında ücretlerin ne olacağının herkesin kafasındaki soru işareti olduğunu ifade eden Taçoy, “Aklımdakini söyledim zaten… Tarafları dinlemek isterim” şeklinde konuştu.

-“Haziran ve sonrasındaki 6 ay toplam 7 ay boyunca teşvik primleri verilecek”

İşveren tarafının Ocak ayında 10 kişiye kadar olan iş yerlerine sosyal sigorta işveren primlerine destek talep ettiğine işaret eden Bakan Taçoy, bunun tüzüğünü hazırladıklarını ve Bakanlar Kurulu’na gönderdiklerini belirtti.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle “vatandaştan para toplarken, diğer yandan vermenin eşit olmayacağı, terazi kefelerinin aynı tartmayacağı” mantığıyla gecikmeler yaşandığını dile getiren Taçoy, şunları kaydetti:

“Ancak önergemiz Bakanlar Kurulu’ndadır. Bakanlar Kurulu, İşveren Teşvik Primlerini 7 ay süreyle uygulamak için seçim yasaklarına girdiğinden dolayı seçim sonrası bu kararı alacak ve Haziran ayından itibaren bu uygulanacaktır. Haziran ve sonrasındaki 6 ay toplam 7 ay boyunca teşvik primleri verilecek.”

Sendikalaşmanın çalışma yaşantısındaki en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Bakan Taçoy, ülkede sendikalaşma kapsamında sadece grev ve referandum yapılabildiğini ancak aslında sendikalaşmanın farklı unsurları da bulunduğunu anlatarak sendikalaşma tartışmaya başlanırsa yasanın tümden değişilmesini tartışmak gerektiğini söyledi.

Bakan Taçoy, ilk önce çalışma yaşantısının düzenini kurmak gerektiğini ancak sendikalaşma konusunda yapılması gereken bir şey varsa işten kaçmadıklarını vurguladı. Taçoy, “Hiçbir işten kaçar durumda değiliz aksine o işleri kovalayan ve gereğini yapan kişileriz” dedi.

Hasan Taçoy, hükümetin, İhtiyat Sandığı, çalışma yaşantısı ve denetimde bazı ilkleri gerçekleştirdiğini de söyledi.

Asgari ücretle ilgili rakam ne olacağıyla ilgili soru üzerine ise Taçoy, “Hayat pahalılığını dikkate alacağız” dedi.

-Serdaroğlu: “Bugün herkesin asgari ücretten yatırım yapması gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin ayıbı”

İşçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise konuşmasında ilk olarak, toplantı çağrısı yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’a teşekkür etti.

Çalışma hayatıyla istişarenin aslında çok önceden yapılması gereken bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, özellikle Haziran ayı hayat pahalılığı belli olmadan asgari ücreti konuşmanın çok da sağlıklı olmayacağını söyledi.

Bakan Taçoy’un değindiği konuların tartışılması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, ancak bunun önümüzdeki asgari ücrete kadar yetiştirilebileceğini düşünmediğini belirtti.

Serdaroğlu, “Bu asgari ücret belirlendikten sonra bunlar oturulur, konuşulur. Bir sonraki asgari ücrette aynı sorunları yaşamamak adına bunlar yapılabilir” diye konuştu.

Çalışanlarla ilgili vergiler ve yatırımların bir sıkıntı olduğunu dile getiren Serdaroğlu, “Bugün herkesin asgari ücretten yatırım yapması gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin ayıbıdır. Bu çalışma, Sayın Bakanımızın döneminde olursa ne mutlu bize, ne mutlu çalışanlara, ne mutlu Sigortalar Dairesi’ne… ” dedi.

Herkesin kazancı üzerinden yatırım yapması ve vergi vermesi gerektiğini kaydeden Ahmet Serdaroğlu, vergide işverenlerle ilgili değişiklik olması gerektiğini belirtti. Devletin kazancını günübirlik elde etmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, “Enflasyon karşısında devletin geliri olması lazım” şeklinde konuştu.

“Gelirlerini artıramayan bir devletin her zaman giderleri tartışılır” diyen Serdaroğlu, bu nedenle maaş giderlerinin tartışıldığını, bunun olmaması gerektiğini belirtti.

Özel sektörde sendikalaşmanın da masada konuşulması gerektiğini ifade eden Ahmet Serdaroğlu, “Toplu İş Sözleşmesi ve sendikalaşmanın önünü açarsak, devlet daha fazla denetleyebilir, denetlenebilir olur herkes ve kayıt dışılığı da önleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Devlete yaklaşık 10 yıldır taşeron üzerinden istihdam edilen vatandaşların asgari ücrete çalıştığını ifade eden Serdaroğlu, “Çalışma hayatı orada kangren oldu… Bunları çözme adına konuşmamız lazım” dedi.

-Arhun: “İşveren Prim Desteği yürürlüğe konulmazsa bir sonraki toplantıda olmayacağız”

İşveren tarafını temsilen İşveren Sendikası Temsilcisi Metin Arhun ise iş yaşamındaki sıkıntıları dinlemek için toplantıyı düzenleyen Bakan Taçoy’a teşekkür ederek, “İnşallah sadece dinlemekle kalmazlar ve bu dönemde bunların bir kısmını yürürlüğe koyarlar” diye konuştu.

Fiyatlar ve enflasyon arttıkça ücretlerde var olan kaybın da toplantı masasında yeniden eski yerine getirileceğini dile getiren Arhun, “Çalışanlarımız hiçbir zaman endişe etmesin ücretleri aratmayacak diye, mutlaka artacak ama önemli olan bunu doğru zamanda yapmak” dedi.

Metin Arhun, komisyonun asgari ücreti belirlerken, sadece hayat pahalılığına değil diğer ekonomik gelişmelere, dövize, üretim sektörlerinin rekabet etmeye çalıştığı çevredeki ve özellikle Türkiye’de asgari ücrete de baktığını belirtti.

Gelecek ay asgari ücreti belirlemek üzere karara varacaklarını dile getiren Arhun, bu toplantıda, bunların da konuşulabileceğini söyledi.

“Biz maalesef hâlâ bir önceki toplantıda kaldık, bir adım atamadık” diyen Metin Arhun, 5 ay önce söz verilmesine rağmen İşveren Sosyal Sigorta Desteğinin uygulamaya konulmadığını belirtti.

İşveren Prim Desteği yürürlüğe konulmazsa bir sonraki toplantıya katılmayacaklarını açıklayan Arhun, devlete güvenmek istediklerini kaydetti.

Bunun uygulamaya konulması gerektiğini ifade eden Arhun, çok zor durumda olan işveren, esnaf ve üretici olduğunu söyledi. Bu paranın kaynağının iş insanları olduğunu dile getiren Metin Arhun, destekle ilgili bütçeye ek bir yük olmadığını söyledi.

Arhun, “Çalışanlarımızın mutlaka maaşları artacaktır. İşverenimiz de merak etmesin işverene Sosyal Sigorta desteği verilmesinin arkasındayız” dedi.