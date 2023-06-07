Döviz kurlarında yükseliş sürüyor: Sterlin 28 TL'yi aştı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Haziran 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

Döviz kurlarında yükseliş sürüyor: Sterlin 28 TL’yi aştı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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tl döviz sterlin

İstanbul Serbest Piyasada Dolar/TL kuru günün ilk saatlerinde 22,71 düzeyine ulaştı.

Euro/TL 24.25’i geçerken, sterlin/TL kuru 28,31 düzeyinden işlem görüyor. .


Dolar

  • Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 22,7117 TL‘ye karşılık gelmektedir.
  • Amerikan Doları (USD) son 24 saat içerisinde %5,30, son bir haftada %9,29 oranında değişmiştir.
  • Amerikan Doları (USD), 07.06.2023 tarihinde 22,7117 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
  • Amerikan Doları (USD), 09.05.2023 tarihinde 19,5096 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

Euro

  • Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 24,2526 TL‘ye karşılık gelmektedir.
  • Euro (EUR) son 24 saat içerisinde %4,77, son bir haftada %8,98 oranında değişmiştir.
  • Euro (EUR), 07.06.2023 tarihinde 24,2626 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
  • Euro (EUR), 12.05.2023 tarihinde 21,2405 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

Sterlin

  • İngiliz Sterlini (GBP) fiyatı, anlık olarak 28,3102 TL‘ye karşılık gelmektedir.
  • İngiliz Sterlini (GBP) son 24 saat içerisinde %4,71, son bir haftada %9,10 oranında değişmiştir.
  • İngiliz Sterlini (GBP), 07.06.2023 tarihinde 28,3925 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
  • İngiliz Sterlini (GBP), 18.05.2023 tarihinde 24,5686 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
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Tags:DövizEurosterlintl
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