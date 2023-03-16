Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları başladı. Bu yıl 16 ve 17 Mart tarihlerinde yıldız ve gençler kategorilerinde düzenlenen yarışlar gelecek ay yapılacak olan okul yarışları öncesi okulların son durumlarını görme adına deneme niteliği de taşıyor. Federasyona uzun yıllar başkan olarak hizmet veren Hasan Ruso anısına bu yıl 13. kez düzenlenen yarışlar Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alıyor.

Melekler Takımı ve Hasan Ruso anısına saygı duruşu

Bu yıl düzenlenen 13. Hasan Ruso Yarışları, Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesi ve Hasan Ruso anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşu esnasında federasyon yönetimi, hakemler ve sporcular “Melekler Takımı Unutulmayacak” yazılı pankartı birlikte taşıdı. Ortaokul ve lise takımlarının yer aldığı Hasan Ruso yarışlarının ilk gününde dereceye giren sporculara ödülleri Hasan Ruso’nun ailesi tarafından takdim edildi. İlk gün sonuçları şu şekilde:

Yıldız Kızlar

80 metre

Laren Şeren (Ferdi) 11.03 Deniz Dağdelen (TMK) 11.94 Elis Sermaye (NBC Lefkoşa) 12.54

800 metre

Ada Kafa (Ferdi) 2:35.89 Masal Sarıca (NBC Lefkoşa) 2:56.05 Masal Madencioğlu (Levent Kolej) 2:58.20

Uzun atlama

Gülten Güç (Levent Kolej) 4.17 Deniz Dağdelen (TMK) 3.97 Elvin Yeşilbulut (Erenköy Lisesi) 3.89

Gülle atma

Bejna Tavil (Erenköy Lisesi) 7.10 Ela Erdil (Levent Kolej) 6.68 Hatice Dilmaç (Ferdi) 6.32

Yıldız Erkek

80 metre

Emre İnceer (TMK) 10.98 Kaan Öztürk (Ferdi) 11.62 Erin Bolkaner (Ferdi) 11.63

800 metre

Efe Furkan Cansever (Ferdi) 2:55.50 Ada Özada (TMK) 2:54.54 Zafer Keser (Levent Kolej) 3:02.08

Yüksek atlama

Erdinç İnçay (Levent Kolej) 1.30

Cirit atma

Yalın Eşlik (TMK) 19.45

Genç kız

100 metre

Aslıhan Kandil (YDK Lefkoşa) 13.15 Beren Çokdal (Ferdi) 14.45 Aysel Bulancak (Kurtuluş Lisesi) 14.48

400 metre

Zeren Kargılı (Kurtuluş Lisesi) 1:08.84 Nilgün Akbulut (YDK Lefkoşa) 1:09.44 Rüya Sezai (Ferdi) 1:34.84

1500 metre

Ayşe Akmandor (Kurtuluş Lisesi) 5:43.50 Eliz Yeşilırmak (YDK Lefkoşa) 6:30.58

100 metre engelli

Cihan Birkaya (Kurtuluş Lisesi) 18.67 Bossan Akmemedova (YDK Lefkoşa) 19.18 Naz Ulusoy (Ferdi) 20.38

Üç adım atlama

Ecem Çelik (Ferdi) 10.66 Leman Akan (Kurtuluş Lisesi) 9.05

Disk atma

Nilgün Betmezoğlu (YDK Lefkoşa) 19.19 Kardelen Tekiner (Kurtuluş Lisesi) 17.87

Genç erkek

100 metre

Turgut Çelikoğlu (Ferdi) 11.81 Mert Tut (Ferdi) 12.18 Hüseyin A. Alçakoğlu (Erenköy Lisesi) 12.43

110 metre engelli

Gürsu Gülerler (YDK Lefkoşa) 15.87 Gökhan Yavuz (Erenköy Lisesi) 17.82 Alperen Karaoğlan (BEAL) 22.11

400 metre

Tahir Gazi (BEAL) 0:56.07 Niyazi Şila (TMK) 1:01.66 Teoman Zahteroğulları (Erenköy Lisesi) 1:03.36

1500 metre

Beyaz İneci (Ferdi) 4:53.38 Rojhat Güner (Erenköy Lisesi) 5:12.33 Zihni Metekan Kalmaz (Ferdi) 5:21.52

Yüksek atlama

Hüseyin A. Alçakoğlu (Erenköy Lisesi) 1.65 Kazım Rüstem Gül (Ferdi) 1.60 Aldiyar Yerzhanuly (NBC Lefkoşa) 1.60

Uzun atlama

Salih Ünveren (YDK Lefkoşa) 6.09 K. David Rıza (Ferdi) 5.76 Turgut Çelikoğlu (Ferdi) 5.76

Gülle atma

Mustafa Hısım (YDK Lefkoşa) 12.51 Yılgar Yarış Doğaç (TMK) 11.82 Mustafa Çınar Akargöl (Ferdi) 11.55

Cirit atma

Emre Erçelik (TED Koleji) 40.55 Serkan Duran (NBC Lefkoşa) 37.40 İnanç Genç (Ferdi) 37.13