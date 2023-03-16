Bekir'den büyük başarı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Bekir’den büyük başarı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Bekir'den büyük başarı

ITF Tennis Europe tarafından düzenlenen 12 yaş Development Championship 2023 kapalı ( özel davetle ülkelerin milli takım oyuncularının katılabildiği turnuva) turnuvada hem teklerde, hem çiftlerde Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü oyuncusu Bekir Devran Esendağlı şampiyon oldu.
Teklerde hiç set vermeden finale gelen Bekir, final karşılaşmasında Bulgar rakibini 6-4, 6-2 yenerek şampiyon oldu.
Bekir bu şampiyonlukla Kapalı Tennis Europe kazanan ilk Kıbrıslı Türk tenisçi olmayı başardı.

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Tags:12 yaş Development Championship 2023 kapalı turnuvabekir devran esendağlı
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