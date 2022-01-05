Hasan Cambazoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı

Ükemizin tanınmış simalarından 56 yaşındaki Hasan Cambazoğlu hayatını kaybetti. Çatalköy’de eski Zeyko Yağ Fabrikası bölgesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren Cambazoğlu’nun aramalar sonucu saat 21.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı şu şekildedir.

05.01.2022 tarihinde, Gönyeli’de sakin Hasan Cambazoğlu (E-56), Çatalköy’de, Eski Zeyko Yağ fabrikası mevkiinde, zıpkınla balık avlamak için denize girmiştir. Konu şahıstan haber alınamaması üzerinde denizde ve karada Sahil Güvenlik, Polis ve Sivil savunma ekipleri tarafından geniş çaplı aramalar yapılmıştır. Aramalar sonucu saat 21.00 sıralarında söz konusu şahsın cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafindan kayalıklar arasında bulunmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.