Hasan Bilgen hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Hasan Bilgen hayatını kaybetti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hasan bilgen hayatını kaybetti

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde 16 cansız bedene ulaşıldı.

Ailesi, Hasan Bilgen’in cansız bedenini teşhis ederken, yakınları kaybından dolayı duydukları üzüntüyü sosyal medyadan duyurdu.


Şimdiye kadar, Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Doruk Akın, Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Özgür İçme, Fahri Arkar, Alp Akın, Mükiye Dağlı, Abide Dağlı, Ömer Bilgen’in cansız bedenine ulaşıldı.

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