Hasan Bağlar’dan büyük başarı

Kıbrıslı Türk fotoğrafçı Hasan Bağlar Avrupa Çevre Ajansı tarafından düzenlenen Doğayı Yeniden Keşfet fotoğraf yarışmasında iki ödül aldı.

Hasan Bağlar’ın çektiği “Sonbahar Penceresi” (Window of Autumn) isimli fotoğrafı Yakın Çekim kategorisinde finale kalan 57 fotoğraf arasında ipi göğüslemeyi başararak birincilik ödülünü aldı.

“Sonbahar Penceresi” ayrıca en çok oyu alarak Halkın Seçimi Ödülünü de kazanmayı başardı.

Hasan Bağlar’ın paylaşımı şöyle.

Avrupa Çevre Ajansı (European Environment Agency – EEA) tarafından düzenlenen Doğayı Yeniden Keşfet (Rediscover Nature) fotoğraf yarışmasının Yakın Çekim (Close-ups Nature) kategorisinde “Sonbahar Penceresi” (Window of Autumn) birinci oldu. Ayrıca finale kalan 57 fotoğraf arasından yapılan oylamada “Sonbahar Penceresi” en çok oyu alarak Halkın Seçimi Ödülünü de (Public Choice Award) kazandı.

Halkın Seçimi Ödülünü kazanmamda oylarınızın rolü çok büyük oldu. Nasıl teşekkür etsem bilemedim. Beğenen, paylaşan, oylayan ve yayınlayan herkese sonsuz teşekkürler !!!! Sağolun