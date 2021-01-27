Harvey Weinstein mağdurlara 17.1 milyon dolar ödeyecek

ABD’de 100’den fazla kadının cinsel saldırıyla suçladığı cezaevindeki film yapımcısı Harvey Weinstein, 50’den fazla mağdura 17.1 milyon dolar ödeyecek.

Cinsel istismar ve üçüncü dereceden tecavüzden suçlu bulunarak 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein’ın ödeyeceği tazminat belli oldu.

TASFİYE PLANI ONAYLANDI

Delaware Mahkemesi yargıcı Mary Walrath, iflas eden Weinstein Co şirketinin kurucu ortağı Weinstein’ı cinsel suistimalle suçlayan kadınlara 17.1 milyon dolar ayıran tasfiye planını onayladı.

50’DEN FAZLA DAVACIYA BÖLÜNECEK

Sigorta şirketlerinin plan kapsamında 35 milyon dolar katkıda bulunduğu ve bu fonun yarısının 50’den fazla davacı arasında bölüneceği belirtildi.

EN CİDDİ İDİAYA 500 BİN DOLAR

En ciddi iddialara 500 bin dolardan fazla ödeme yapılacağı belirtilirken, mağdurlar iddialarını sürdürmek isterse bu tazminattan vazgeçecek.