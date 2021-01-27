Bahar’ın Survivor macerası kısa sürdü

Survivor’da kimler eleme adayı oldu, Survivor’a kim veda etti? sorularının cevapları belli oldu. Ünlülerin ilk iletişim ödülünü kazandığı Survivor son bölümde; SMS birincisi seçilen Poyraz eleme potasına Duygu’yu gönderirken, İsmail, Bahar’ın ismini söyledi. Böylece Aleyna, İlayda, Duygu ve Bahar haftanın eleme adayları oldu. Ada konseyinde en az oyu alan Bahar Survivor’a veda etti. İşte 26 Ocak Salı günü Survivor’da yaşananlardan ayrıntılar.

Survivor’da iletişim oyununu kim kazandı?

Bu sezonun ilk iletişim oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Survivor’ın 26 Ocak tarihli ekranlara gelen bölümünde yarışmacıların iletişim kurma şansını elde etmek için mücadele verdiği oyunda, su kaydırağı ile başlayan parkurda türlü engeller ortaya çıktı.

Güç ve dengenin gerektiği oyunda, ünlüler takımı farkı açarak oyunun sonunda skoru 10-5 yaptı. Survivor’da ilk iletişim oyununu böylece kazanan takım ünlüler oldu.

Ada konseyinde gönüllüler takımında SMS birincisi seçilen Poyraz eleme potasına Duygu’yu gönderirken, ünlülerde SMS birincisi olan İsmail Bahar’ın ismini söyledi. Böylece bu haftanın eleme adayları Aleyna, İlayda, Duygu ve Bahar oldu. 4 eleme adayı arasında yapılan SMS oylamasının ardından Survivor’dan elenen isim Bahar oldu.

SURVIVOR BAHAR KİMDİR?

18 Ocak 1990 Kıbrıs doğumlu Bahar Seviş aslen Kıbrıslıdır. Survivor Bahar, spor eğitmenliği ve oyunculuk yapmakta.

Bahar Seviş aynı zamanda Fitness ve Pilates eğitmenliği de yapıyor. Oyunculuk geçmişi de bulunan Survivor Bahar, çeşitli tiyatro oyunlarında yer almıştır. Bahar Seviş baharrsevis kullanıcı adıyla instagram’da paylaşımlar yapıyor.

Girne Amerikan Üniversitesi drama ve oyunculuk yüksekokulu mezunu olan Bahar Seviş, Survivor 2021’de yedek yarışmacılar arasında yer alıyor.