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Harry Kewell corona virüse yakalandı

21 Ekim 2020
Harry Kewell




Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak Oldham Athletic, eski Galatasaraylı teknik direktör Harry Kewell’ın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.







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21 Ekim 2020

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