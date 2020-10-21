Harry Kewell corona virüse yakalandı

Galatasaray’ın eski futbolcularından Harry Kewell’ın corona virüse yakalandığı açıklandı. İngiltere alt lig takımlarından Oldham Athletic, yaptığı açıklamada teknik direktörleri Harry Kewell’ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

VALENTİNO ROSSİ

Twitter’dan açıklamada bulunan 41 yaşındaki İtalyan motosikletçi Valentino Rossi “Bu sabah uyandığımda kendimi iyi hissetmiyordum. Kemiklerim ağrıyordu ve ateşim vardı. Sonrasında testimin pozitif çıktığını öğrendim. Aragon’daki yarışı kaçıracağım için üzgünüm. Doktor tavsiyelerine uyuyorum. Umarım kısa zamanda iyileşirim” ifadelerini kullandı.

CRISTIANO RONALDO

Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’nun corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TREY SONGZ

Amerikalı şarkıcı Trey Songz, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Intagram üzerinden hayranlarını bilgilendiren 35 yaşındaki Songz, “Bilmenizi istediğim çok önemli bir mesajım var, Covid-19 testim pozitif çıktı. Protestolara katıldığım, yiyecek taşıdığım ve tabii ki evde küçük bir oğlum olduğu için düzenli olarak pek çok test yaptırdım ve bu defa sonuç pozitif geldi” dedi. “Hastalığı ciddiye alacağım” diyen şarkıcı, “Kendimi karantinaya alacağım, negatif sonucunu görene kadar evimde olacağım” ifadesini kullandı. Songz ayrıca, “Eğer Covid’le irtibata geçerseniz lütfen söyleyin. Başkan gibi olmayın” mesajını yazdı. Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, iki gün hastanede tedavi görmesinin ardından Beyz Saray’a dönmüş ve yaptığı açıklamada, “Çok iyi hissediyorum! Covid’den korkmayın, hayatınızı domine etmesine izin vermeyin. Trump hükümeti altında bazı çok iyi ilaçlar ve bilgi birikimi ürettik. 20 yıl önce hissettiğimden daha iyi hissediyorum!” demişti.