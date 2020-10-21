SağlıkSürmanşet

Türk profesörün Covid-19 aşısı, Türkiye’de denenecek

21 Ekim 2020
Murat Akova




ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu BioNTech firmasının geliştirdiği corona virüs aşısı, Faz 3 çalışmaları kapsamında Türkiye’de 550 gönüllüye uygulanacak.







Etiketler
21 Ekim 2020

Başa dön tuşu