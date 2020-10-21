Covid-19 etkisi: 1.5 trilyon dolar daha zenginleştiler

\u00c7in'in Wuhan \u015fehrinde ba\u015flayan corona vir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131 t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 sarsarken, \u00e7ok az say\u0131daki ki\u015fi bu s\u00fcre\u00e7te servetlerine servet katt\u0131. \u00c7in'de e- ticaret alan\u0131nda faaliyet g\u00f6steren Alibaba'n\u0131n kurucusu Jack Ma, a\u015f\u0131 ve t\u0131bbi \u00fcr\u00fcn geli\u015ftiricisi \u015firketlerin hissedarlar\u0131ndan Cui Jinhai, An Kong Li Wenmei ve Wang Jihua salg\u0131nla birlikte dolar milyarderleri listesine girdi.\r\n\r\n\r\nCorona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 t\u00fcm d\u00fcnyada ekonomileri sarsarken, bu s\u00fcre\u00e7ten kazan\u00e7l\u0131 \u00e7\u0131kanlar da var. \u00c7in'de e- ticaret, ila\u00e7 ve t\u0131bbi \u00fcr\u00fcn imalat\u00e7\u0131s\u0131 \u015firketlerin hissedarlar\u0131, salg\u0131nla birlikte dolar milyarderleri kul\u00fcb\u00fcne girdi.\r\n\r\nE-ticaret alan\u0131nda faaliyet g\u00f6steren Alibaba'n\u0131n kurucusu ve \u00c7in'in en zengin ki\u015fisi Jack Ma'n\u0131n servetinin y\u00fczde 45 artarak 58.8 milyar dolara y\u00fckseldi\u011fi belirtilirken, a\u015f\u0131 \u00fcreticisi Zhifei'nin kurucusu Jiang Rensheng'in servetinin \u00fc\u00e7e katlanarak 19.9 milyar dolara \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\n\u015ei\u015felenmi\u015f su markas\u0131 Nongfu ile tan\u0131nan ve listeye ilk kez giren 66 ya\u015f\u0131ndaki Zhong Shanshan'\u0131n 53.7 milyar dolar ile \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131raya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Yemek da\u011f\u0131t\u0131m uygulamas\u0131 Meituan'\u0131n kurucusu Wang Xing'in, servetini d\u00f6rde katlayarak listede 25 milyar dolar ile 52 s\u0131ra y\u00fckselerek 13'\u00fcnc\u00fc s\u0131raya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 raporland\u0131.\r\n\r\nOnline al\u0131\u015fveri\u015f platformu JD.com'un kurucusu Richard Liu'nun ise, servetini ikiye katlayarak 23,5 milyar dolara \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 ifade edildi. Hurun Raporu ba\u015f ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 Rupoert Hoogewerf'in de "D\u00fcnya bu kadar zenginli\u011fin bir y\u0131lda kazan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 hi\u00e7 g\u00f6rmedi" ifadelerini kulland\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\n \r\n\u0130LA\u00c7 VE A\u015eI \u015e\u0130RKETLER\u0130N\u0130N PATRONLARI Y\u00dcKSEL\u0130\u015eTE\r\n\u00c7inli \u00fcreticilerin, maske ve t\u0131bbi malzeme i\u00e7in yo\u011fun k\u00fcresel talepten faydaland\u0131\u011f\u0131 ve toplam ihracat\u0131n, bir \u00f6nceki y\u0131la g\u00f6re eyl\u00fcl ay\u0131nda y\u00fczde 9,9 artt\u0131\u011f\u0131, ayr\u0131ca fabrika faaliyetlerinin de h\u0131zland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nServetlerdeki art\u0131\u015flar\u0131n, karantina d\u00f6neminde e ticaret ve oyun alan\u0131ndaki patlaman\u0131n bu art\u0131\u015fa katk\u0131da bulundu\u011funu ifade eden y\u0131ll\u0131k Hurun Raporu zengin listesinde ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bildirildi. \u00c7in'in \u015fu anda toplamda 878 milyardere sahip oldu\u011fu ve ge\u00e7en y\u0131ldan bu yana listeye 257 ki\u015finin eklendi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n