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Covid-19 etkisi: 1.5 trilyon dolar daha zenginleştiler

21 Ekim 2020
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma




Çin’in Wuhan şehrinde başlayan corona virüsü salgını tüm dünyayı sarsarken, çok az sayıdaki kişi bu süreçte servetlerine servet kattı. Çin’de e- ticaret alanında faaliyet gösteren Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, aşı ve tıbbi ürün geliştiricisi şirketlerin hissedarlarından Cui Jinhai, An Kong Li Wenmei ve Wang Jihua salgınla birlikte dolar milyarderleri listesine girdi.







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21 Ekim 2020

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