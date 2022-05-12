Harmancı, Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi’ni paylaştı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Terminal bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesine işaret ederek, “Tüm karanlıkların içinde şehrimize ve ülkeye yeni bir yol ve bu ülkenin kendi kaynaklarını doğru kullanarak kalkınabileceğini gösterecek zor ama heyecanlı bir yolculuğa daha çıktık” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılan açıklamada, Terminal bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi paydaş toplantıları kapsamında Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) ile bir araya gelindiğini bildirildi.

Açıklamada, “Terminal bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi başkent Lefkoşa için yeni bir kilometre taşını oluşturuyor. Katılımcı ve şeffaf süreçler, kolektif çalışma ve ortak akılla hazırlanan proje Lefkoşa’nın yeni kalbini oluştururken düzenli ve sürdürülebilir gelişimine katkı koyacak.” denildi.

HARMANCI: “ZOR AMA HEYECANLI BİR YOLCULUĞA DAHA ÇIKTIK”

LTB Başkanı Harmancı, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm karanlıkların içinde şehrimize ve ülkeye yeni bir yol ve bu ülkenin kendi kaynaklarını doğru kullanarak kalkınabileceğini gösterecek zor ama heyecanlı bir yolculuğa daha çıktık” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Harmancı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projemizi DAÜ Kent-AG ile birlikte tamamladık ve ihale sürecini ön bilgilendirmelerini halkımıza ve tüm paydaşlarımıza açık bir şekilde yapıyoruz.

Bu ihalenin başarı ile sonuçlanması ile birlikte Lefkoşa İmar Planı’nda ve Lefkoşa Stratejik Alan Planı’nda öngörülen tüm şartlar yerine getirilerek, bölgeye yeni bir terminalin yanında OTEL, AVM gibi karma kullanımlı alanların yatırımcı tarafından tasarlanacak. Aynı zamanda bizlerin yıllardır tamamlanması için bir fırsat beklediğimiz Kültür Sanat Sarayı (herkesin bildiği Tiyatro Sarayı) uygulama sürecinde öncelikli olarak bitirilecek. Belediye arkası iki otoparkın meydan ve katlı otoparka çevirileceği devasa bir dönüşüm için artık son metreleri koşuyoruz.”