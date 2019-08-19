Kıbrıs

Harmancı, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ile görüştü

19 Ağustos 2019

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, çeşitli temaslar için ülkede bulunan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve beraberindeki heyeti ile görüştü.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Harmancı belediyenin çalışmaları ve projeleriyle ilgili konuk belediye başkanı Özyiğit’e bilgi verirken kendisini başkent Lefkoşa’da görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Harmancı, “Mersin ve Lefkoşa’nın iş birliği her iki şehre fayda sağlar. Hayatı ve dünyayı algılayış ve düşünce olarak benzer oldukları bir kişinin Yenişehir’e başkan seçilmesi önemlidir. Sizleri başkan seçildiğinizden dolayı tebrik ederim. Demokrasinin hep halkın takdiri ile sonuçlanması ve seçimle gelenlerin seçimle gidecek koşulların demokratik altyapı zeminini de yaratmasını dilerim. Sizlerin nezdinde hem Mersin halkına hem Yenişehir halkına sevgi, selam ve iş birliği mesajlarımızı iletirim” dedi.

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