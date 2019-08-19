Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile telefonda görüştü

19 Ağustos 2019
Mustafa Akıncı telefon

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı,  Jane Holl Lute’u 9 Ağustos’ta Rum Lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendirdi.

Telefon görüşmesinde, referans kavramlarının tamamlanabilmesi için ne gibi adımlar atılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde de bulunulduğu bildirildi.

BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Eylül ayı başında Kıbrıs’a gelerek iki liderle temaslarda bulunması bekleniyor.

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