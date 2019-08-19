Kıbrıs

Başbakan Tatar yarın Mersin’e gidecek

19 Ağustos 2019
Ersin Tatar
Ersin Tatar

Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi’nin  düzenlendiği ve  bölgede yaşam süren  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da etkin katılımı ile gerçekleştirilecek sosyal bir etkinliğe katılmak üzere yarın Mersin’e gidecek.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, yarın saat 07:20’de Ercan’dan Adana’ya gitmek üzere adadan ayrılacak. Karayolu ile Adana’dan Erdemli’ye geçecek olan Başbakan Tatar, çeşitli sosyal etkinliklerde bulunacak.

Başbakan Ersin Tatar,  ziyaretinin tamamlanmasının ardından 21 Ağustos Çarşamba saat 19.55’de Adana’dan ayrılıp ülkeye dönecek.

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