Akıncı, Ahmet Haluk Dursun’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un vefatı nedeniyle başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mesajında; “Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler, Türkiye’nin acısını paylaşırım” ifadelerine yer verdi.