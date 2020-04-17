Harmancı: Halk için 7/24 sahadayız

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Havadis Web TV’de yayınlanan Kovid-19 Özel Yayını’na katılarak, belediyenin pandemi süreci çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Kovid-19 salgını ile ilgili dünyadaki gelişmeleri ve gelişmiş ülkelerdeki mücadele örneklerini Ocak ayından itibaren yakinen takip ettiklerini belirterek, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Dünya Sağlık Örgütü’nün öngörüleri ışığında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Harmancı, virüsün KKTC’de de görülmesi ile birlikte ilk olarak halkı koronavirüsle ilgili bilinçlendirmek adına bilbordlarda ve belediyenin web sitesinde bir tanıtım yaptıklarını ve bu tanıtımların ülkede yaşayan yabancıların da anlamaları için Türkçe-İngilizce şeklinde yapıldığını belirtti.

Harmancı, devamında önceden yürütülen çalışmalar kapsamında almış oldukları kararları kademeli olarak uygulamaya koyduklarını belirtti.

Mehmet Harmancı, bu bağlamda, geçmiş borcundan dolayı suyu kesik olan abonelerin su hatlarının açıldığını, bu uygulamadan 500’e yakın abonenin faydalandığını belirtti.

Hiç kimsenin bu süreçte borcundan dolayı suyunun kesilmeyeceğini duyurduklarını da kaydeden Harmancı ayrıca 10 bin adet yüz maskesi yaptırdıklarını ancak Sağlık Bakanlığının bu bez maskelerin halka dağıtılmasını doğru bulmadığına yönelik açıklamasının ardından, halka dağıtılmasından vazgeçilip, belediye personellerinin günü birlik kullanımına verildiğini ifade etti.

LTB Başkanı harmancı, yine tüm kamusal alanlarda hijyen faaliyetlerini 2 katına çıkardıklarını, aynı gün içinde henüz yasak olmamasına rağmen tüm oyun guruplarını, market ve restoranlardaki çocuk oyun guruplarını kapattıklarını kaydetti.

LTB Sosyal Destek Hattı’nın oluşturulduğunu ve tüm işlemlerin online olarak yapılabileceği bir modele geçildiğini de söyleyen Harmancı, ayrıca cadde sokakların ilaçlandığını, iş insanlarının katkısı ile 5 bine yakın bir gıda paketinin oluşturulduğunu, ikinci 5 bin adet gıda paketinin ise belediyenin kendi imkanlarını kullanılarak satın aldığını belirtti.

Harmancı, şuana kadar 7 binin üzerinde gıda paketi dağıtıldığını, bunları da gün gün listelendirdiklerini ve detaylarını kamuoyuna anlatıldığını, geçtiğimiz gün şeffaflıkla duyurusunu yaptıklarını, bölge bölge paketlerin nereye dağıtıldığını duyurduklarını söyledi.

“Uluslararası dayanışmayı arttırdık”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ayrıca uluslararası dayanışmayı arttırdıklarını bu bağlamda, 40’ın üzerinde dünya belediyesi ile ortak bir platformu kullanmaya başladıklarını belirtti.

Ankara, Washington, Moskova ve Paris’in de içinde bulunduğu belediyelerle online dayanıştıklarını dile getiren Mehmet Harmancı, “İyi uygulamaları takip ediyoruz. Bu arada kardeş şehirlerimiz, İzmir, Ankara ve Antep ile bu iletişim kuruldu, buralardan destek taleplerinde bulunduk. Özellikle Ankara yüz maskesi ve hijyen ürünleri konusunda bize destek olabileceğini söyledi. Bunun adaya nasıl gelebileceğini şuan araştırıyoruz” dedi.

Harmancı, yaşlıların market ihtiyacı, ilaçlarının temini, kanalizasyon, sağlık gibi hizmetlerinin de koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Keşke daha iyisini yapabilsek. Ama mevcut olanaklarımızı zorlayarak bunları yapıyoruz” dedi.

“Bu kesintilerle verimli bir çalışma yapılabilirdi”

Harmancı, belediyelerin katkı payından yapılan yüzde 25’lik kesintiye ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Harmancı şunları kaydetti:

“Geçen gün bir TV programında da söyledim. Şuan içlerinde oldukları durumu anlıyorum ama şuan yerel yönetimlerin desteklenmesi gerekiyor. Bu kesinti farklı şekilde yapılabilirdi. Örneğin; ‘Ben size yüzde 25 kesintiyi yapmıyorum ama bu paranın yüzde 5’i ile 65 yaş üzerindeki insanlarımızın ilaçlarını satın alacaksınız’ diyebilirlerdi. ‘Yüzde 10’u ile yerel tarım ürünlerini alacaksınız ve gıda paketlerimize bütünleştireceksiniz’ denilebilirdi. Böylece hem yerel üreticilerimizi destekleyip hem yaşlılarımızın sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz bir durum yaratabilirdik. Ya da ‘şu kadar kesinti yapıyoruz, bununla şu kadar sağlık merkezi yaratacaksınız’ diyebilirlerdi. Özellikle yaşlılar rutin bakınma hizmetlerinde problem yaşıyorlar. Belki de Gönyeli Belediyesi ile ortak tansiyon, şeker gibi bir takım rutin kontrolleri yapabileceğimiz bir merkez oluşturabilirdik, sağlık sistemini de rahatlatıcı bir takım adımlar atılabilirdi.”