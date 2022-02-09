Harmancı: Bazı siyasetçiler, bir kesim iş insanları ve bir grup medyası ile birlikte bu düzenin ana parçaları

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Halil Falyalı suikastiyle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöye;

“Ülke yıllardır bir batağın içinde, ülke battığı çukurda. Bazı siyasetçileri, bir kesim iş insanları ve bir grup medyası ile birlikte bu düzenin ana parçaları halinde.

Dün yaşanan vahşi cinayette 5 çocuk babasız kaldı, yıllarca üzerlerinden atamayacakları bir travma yaşadılar. Daha önce de buna benzer olaylar bu ülkede belli aralıklarla yaşandı.

Yakın zaman önce dünya kadar ciddi iddialar ortaya atıldı, “bu iddiaları araştırın toplumla bilgi paylaşın” diyenler sindirildi ve susturulmaya çalışıldı, ötekileştirirdi. Anayasanın geçici 10. Maddesi hatırlatılanlara “hade canım senda en büyük derdimiz bu mu?” dendi.

Şimdiki korku ise bu kadar büyük güvenlik önlemine sahip şahıslara bu yapılabiliyorsa geride kalan herkes kendini savunmasız, çaresiz ve otoritesiz hissediyor olması, insanların bu hislerle konuşmaktan ve yorum yapmaktan bile korkması.

İnsan kaçakçılarının adresi, kanun kaçaklarının güvenli sığınağı, devasa bir kara ekonominin döndüğü ama kimsenin hiç bir şey bilmediği bir korkunç yapı.

Yorum yapmak motive edici sözler söylemek bugünlerde zor. Yapılacaklar belli; hukukun parçası olmak. Gelin görün ki doğruları ortaya koyanların sürüden dövülerek atıldığı da bir ortamdayız.

Geride kalanların kolay kolay atlatamayacağı bir travma, özellikle masum, hiçbir konudan habersiz çocukların yaşadıkları bu büyük olaydan sağlıklı bir şekilde çıkabilmelerini dilerim.”