Hafta sonu sabah saatleri sis bekleniyor

Meteoroloji Dairesi 16 Şubat tarihine kadar bölgemizde yağmur beklenmediğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi 10-16 Şubat tarihli hava durumu raporuna göre bölgemizin periyodun ilk günü alçak basınç, diğer günler ise yüksek basınç ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günü 12-15 derece, diğer günlerde ise 16-19 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette Perşembe günü ise kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.