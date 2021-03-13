Hareket eden süper kütleli kara delik tespit edildi

Bilim insanları, hareket halindeki bir süper kütleli kara delik tespit etti.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden araştırmacılar, bulguları Astrophysical Journal’da yayımladı.

Araştırmanın başındaki Dominic Pesce, “Süper kütleli kara deliklerin çoğunun hareket ettiğini düşünmüyorduk, genelde sabit şekilde dururlar” dedi.

Pesce ve projedeki diğer bilim insanları, son 5 senedir süper kütleli kara deliklerin ve galaksilerin hızlarını kıyaslayarak hareket eden bir süper kütleli kara delik olup olamayacağını araştırıyordu.

Uzun süre boyunca bilim insanları süper kütleli kara deliklerin hareket edebildiğine dair teoriler üretse de, net şekilde hareket halindeyken kara delikleri tespit edebilen bir çalışma bugüne dek yapılmamıştı.

Pesce, kara deliklerin hareketine ilişkin şunları söyledi:

Süper kütleli kara delikler o kadar ağır ki hareket edebilmeleri epey zor. Futbol topunu vurarak hareket ettirmekle, bir bowling topunu aynı şekilde hareket ettirmeyi kıyaslayın. Burada bahsi geçen ‘bowling topu’nun kütlesi, Güneş’in kütlesinden birkaç milyon kat daha fazla. Yani epey sağlam bir tekme lazım.

Araştırmacılar, çalışmada 10 uzak galaksiyi ve merkezlerindeki süper kütleli kara delikleri inceledi.

Kara deliklerin etrafındaki yığılma diski adı verilen yapıları inceleyen bilim insanları, 10 kara delikten 9’unun sabit durduğunu gözlemledi.

Hareket ettiği anlaşılan kara delikse, Dünya’dan 230 milyon ışık yılı uzaktaki J0437+2456 galaksisinin merkezinde yer alıyor.

Hareket halindeki bu kara deliğin kütlesi Güneş’inkinin yaklaşık 3 milyon katı.

Araştırmadaki verilere göre süper kütleli kara delik merkezinde yer aldığı galaksinin içinde saatte 177 bin kilometre hızla hareket ediyor.

Öte yandan bilim insanları henüz süper kütleli kara deliği harekete geçirenin ne olduğunu tam olarak tespit edemedi.