Beş maddede Vikingler: “Tasvir edildikleri gibi sıkıcı değillerdi”

Popüler kültürde etrafı yağmalayan acımasız savaşçılar olarak tasvir edilse de Vikingler sadece bundan ibaret değil. İskadinavya’dan hem doğuya hem batıya açılan bu kavim, geniş bir ticaret ağına sahipti.

Vikingler günümüzde pek çok filme, diziye ve video oyununa da ilham veriyor. Peki Vikingler nasıl bir topluluk? İşte Fransız haber ajansı AFP’ye göre bu kavim hakkında bilmeniz gereken 5 madde:

İsimleri nereden geliyor?

Viking kelimesinin kökeni belirsiz. Eski bir İskandinav dili Eski Norsça’da “vikingr” bir kişi, “viking” ise bir pratik anlamına geliyor.

Norveç’in başkenti Oslo’daki Viking Gemi Müzesi’nin küratörü ve Viking arkeolojisi profesörü Jan Bill, bu konuda şöyle konuştu:

İskandinavlar, kendilerine hiçbir zaman Viking demedi. Bu kelime daha çok bir faaliyet, baskın yapma ya da bunu yapan kişi anlamına geliyordu. Ama bugün Viking Çağı’ndaki herhangi bir İskandinav’ı tanımlamak için ‘Viking’ kullanılıyor.

750-1050 yılları arasındaki dilime Viking Çağı deniyor.

Buda heykelciği

Vikingler sadece etrafı yağmalamıyor, Hazar Denizi’nden Grönland’a kadar büyük bir bölgede ticari faaliyetler de yürütüyordu. Öyle ki bu halkın Amerika’ya Kristof Kolomb’dan 500 yıl önce yani 1000 yılı civarında ayak bastığına dair tartışmalar yapılıyor.

Ayrıca bu kavmin hüküm sürdüğü yerlerde Doğu’dan gelen kumaşlarla boncukların yanı sıra Arap dünyasından madeni paralar bulunmuş, İsveç’in Helgö Adası’nda bu dönemden bronz bir Buda heykelciği tespit edilmişti.

“Drakkar”

“Drakkar”ın Viking döneminden kalma gemi anlamına gelen bir kelime olduğu iddia ediliyor. Ancak bazı tarihçiler, bu terimin 19. yüzyılda ortaya çıktığını ve modern İsveççe’de ejderha anlamına gelen “drake” ve ejderhalar anlamına gelen “drakar”dan türediğini belirtiyor.

“Aslında Viking Çağı’ndaki şiirlerde “dreki” veya çoğul olarak “drekar” diye adlandırılan 7 gemi örneği var” diyen Bill ise, bu kelimelerin teknik olmadığına ve şiirsel bir nitelik taşıdığına dikkat çekti.

Boynuz yok

Oslo Üniversitesi Kültür Tarihi Müzesi’nde arkeolog Camilla Cecilie Wenn, Vikingleri şöyle anlattı:

Giysileri çok renkliydi ve pahalı mücevherleri seviyorlardı. Tasvir edildikleri sıkıcı tarzdan çok uzaklardı. Dış görünüşlerine çok zaman harcarlardı. Saçlarını ve sakallarını düzenli olarak yıkayıp fırçalarlardı.

Peki ya boynuzlu miğfer? Zira pek çok eserde bir Viking, boynuzlu miğfer takan bir kişi anlamına geliyor. Ancak Bill’e göre bu modern bir icat:

Viking Çağı’na veya önceki yüzyıllara ait miğferlerin hiçbirinde boynuz yok.

Bu “hatanın” tarihi 1876’ya uzanıyor. Çünkü bu anlayışın, Richard Wagner’in İskandivan mitolojisinden esinlenen Ring Cycle adlı operasında, savaşçıların miğferlerine boynuz ekleyen kostüm tasarımcısı Carl Emil Doepler’le ortaya çıktığı düşünülüyor.

Bardakları birbirine vurarak kadeh kaldırma

Şehir efsanesine göre, bardakları birbirine çarpma geleneği Vikinglerden geliyor. Bu kişilerin bardakları birbirine sertçe çarpıp içkilerin birbirine karışmasını sağlayarak içeceklerine zehir karıştırılmadığından emin olduklarına inanılıyor.

Dahası Vikinglerin, düşmanlarının kafataslarından içki içtiği de düşünülüyor. Ancak bu teorileri destekleyecek hiçbir kanıt yok.