Haplar Türkiye’den geldi

Narkotik ekiplerinin önceki gece ele geçirdiği iki adet uyuşturucu hapla ilgili soruşturma sonucu bir otele baskın yaptı. Polis otelin bar ve çatı kısmında yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirdi

Devrim DEMİR

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde önceki akşam şüpheli görülen 27 yaşındaki Hüseyin Yapıcı’nın üzerinde arama yapan polis 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada Yapıcı’nın, uyuşturucu hapları Girne’de bir otelde çalışan 28 yaşındaki Mustafa Keser’den aldığını itiraf etmesi üzerine, ekipler aynı gece otele baskın yaptı.

Keser’in, otelin bar kısmına gizlediği 51 adet uyuşturucu hap, otelin çatı katına gizlediği 455 adet uyuşturucu haplar bulunarak emare olarak alınırken, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 150 TL para da ele geçirildi.

Zanlılar dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Önceki gün 500 adet getirdiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor mahkemede verdiği ifadede zanlıların uyuşturucu madde içeren hap “ithal” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mustafa Zor, zanlı Hüseyin Yapıcı’nın önceki akşam saat 21.30 raddelerinde şüpheli görülmesi üzerine uyuşturucu hapla tutuklandığını aynı akşam saat 22.00 sıralarında zanlı Mustafa Keser’in çalıştığı otele de baskın yapıldığını söyledi.

Yapılan sorgulamada Keser’in söz konusu uyuşturucu hapları Keser’den 3 adet olarak aldığını ve birini içtiği yönünde ifade verdiğini kaydeden Zor, Keser’in ise verdiği ifadede konu uyuşturucu maddeleri zanlı Yapıcı ve ismi Ramazan olan bir kişi ile birlikte 15 Şubat tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan 500 adet olarak ülkeye soktuklarını belirtti.