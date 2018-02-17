Bugün ülkesine gönderiliyor

Mağusa’da evinden kaçırılarak Çanakkale Göletin’de vahşice öldürülen Nijerya’lı öğrenci Keneddy T.Dede için dün öğleden sonra Mağusa’da tören düzenlendi

Devrim DEMİR

Mağusa’da 29 Ocak tarihinde 7 kişilik bir grup tarafından aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddiası ile evinden kaçırılarak Çanakkale Gölet’inde vahşice öldürülen Keneddy T.Dede’nin ruhu huzura eriyor.

19 gündür hastanede morgunda ülkesine gönderilmek için işlemlerin tamamlanması beklenen Dede’nin cenaze işlemleri dün tamamlandı.

Mağusa’da bir kilisede dün öğleden sonra arkadaşları tarafından tören düzenlenen Dede’ye dualar okundu. Dede için düzenlenen dini törene DAÜ Rektörü Necdet Osam ile bazı yöneticiler de katıldı.

Keneddy T.Dede’nin cenazesinin bugün ülkesine gönderileceği öğrenildi.