Hanau saldırısında ölenlerin 5’i Türkiye kökenli, Merkel ‘Fail, ırkçı saiklerle hareket etti’ dedi

Şansölye Merkel de Berlin’de düzenlediği basın toplantısında saldırı nedeniyle sarsıldığını ifade etti.

Kesin netlik kazanmamakla birlikte her şeyin failin ırkçılık saikiyle hareket ettiğine işaret ettiğini dile getiren Merkel, Federal Başsavcılığın üstlendiği soruşturmayla ilgili “Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek” sözünü verdi.

Şansölye “Failin insanların kökenlerine, dinine, görünüşüne yönelik nefretle, sağcı aşırılıkçılık ve ırkçı saiklerle hareket ettiğine dair pek çok işaret var” diyerek ekledi:

“Irkçılık zehirdir, nefret zehirdir, bu zehir toplumumuzda vardır ve pek çok suçun sorumlusudur.”

"Racism is a poison. Hate is a poison."

Chancellor Merkel condemns the terror attack in Hanau, vowing to stand up to hate "with all of our strength and determination." pic.twitter.com/aMOGddwJ8Q

— DW News (@dwnews) February 20, 2020