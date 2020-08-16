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Hammami’nin evinde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

16 Ağustos 2020
Rami Hammami

Lefkoşa’da posta yolu ile kendisine uyuşturucu madde geldiği tespit edilen zanlı Rami Hammami tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00 raddelerinde, Atatürk Caddesi Buzcuoğlu Apt. Lefkoşa adresine Posta aracılığıyla konu apartmanın girişindeki tahta elektrik panosu üzerine Rami HAMMAMİ adına gelen zarf içerisinde toplam 103 adet pembe renk üzerinde “Red Bull” yazan uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis 15 Ağustos 2020 tarihinde saat 13.35 raddelerinde görevli bir Polis ekibince Rami HAMMAMİ‘nin Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgâhında tespit edilerek ikametgâhında yapılan aramada yatak odasında komodin çekmecesinde üzerinde D&P yazan parfüm naylonu içerisinde, 22 adet tam 2 adet yarım yeşil renk el bombası motifli uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar, 18 adet kahverengi renginde qp motifli uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar ve yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu içerdiğine inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının verdiği gönüllü ifadede bahse konu uyuşturucu madde ve hapları yurt dışından internetten anlaşarak posta yoluyla getirttiğini itiraf ettiğini belirtti.

Polis memuru Mehmet Sevinç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini

Bu bağlamda, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlın 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 


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