Kıbrıs

Aşıksoy: Acilen önlem alınmalı

16 Ağustos 2020
Saffet Aşıksoy

Sosyal Adalet Hareketi Başkanı Saffet Aşıksoy halka tekrardan güven kazandırma amacıyla Hükümeti acilen önlem almaya davet etti.
Aşıksoy’un 8 maddelik önlem paketi ile ilgili açıklaması şöyle:
Gelinen mevcut durumu değerlendirmek ve potansiyelinin üstünde doluluk yaşayan sağlık sektörüne soluk aldırmak için, ayrıca halkı, esnafı ve işletmeleri koruma ve piyasaya ve halka tekrardan güven kazandırma amacıyla Hükümeti acilen alttaki önlemleri almaya çağırıyoruz:
1. Karantinasız girişler durdurulmalı
2. Sosyal mesafenin sıfır olduğu eğlence mekanları kapatılmalı
3. Kapalı ortak alanı olan yerlerde çalışanlar ve müşteriler denetlenmeli, maske takmayan veya maske ile ağız ve burnunu kapatmayanlara ve ilgili mekanlara yüksek ceza kesilmeli
4. Okullar uzaktan eğitim ile açılacağı açıklanmalı
5. Seçim gezileri, buluşmaları maske takılarak ve sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılmalı
6. Açık havada dahi olsa, yapılacak her toplantı, düğün, kutlamalarda da maske zorunlu olmalı, takmayanlara ceza kesilmeli
7. Pandemi hastahanesi, Lefkoşa Devlet Hastanesi haricinde, mevcut olan büyük binaların birine, pratik bir şekilde kurulmalıdır
8. Tüm bunlarla ilgili yasal düzenleme yapılmalı
Saffet Aşıksoy
Sosyal Adalet Hareketi Başkanı


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