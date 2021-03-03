HAMAMBÖCEKLERİ

Hiç kimse “Ben büyüdüğümde helvacı olacağım” demiyor.

Eskiden de böyle miydi?

O helvacılar henüz çocukken “Ben büyüdüğümde helvacı olacağım” deyip de mi helvacı olmuşlardı?

Ya mahallebici?

Şekerbademci?

Bütün hayalleri şekerbademci veya muhallebici olmak mıydı?

“Ah bir helvacı olsam” deyip de hayallerini gerçekleştiren esnaf takımı olmuş mu?

…

Bazı mesleklerin atadan geçtiği malumdur.

Bir zamanlar fıstıkçının oğlu da fıstıkçı olmuştur.

Herhalde helvacının baba mesleği de helvacılıktı.

Demircinin oğlu demirci, kalaycının oğlu kalaycı.

Şimdi de öyle değil mi?

Ailede doktor varsa genellikle çocuklarından en az biri doktor olmak istemiyor mu?

…

Meslekler çağın koşullarına göre çağ atlıyor.

Böyle çağ değişimlerinde ne baba evladının helvacı olmasını ister, ne evlat baba mesleğini sürdürmek ister.

Gün gelir helvacının oğlu uçak mühendisi, fıstıkçının oğlu nöro- psikiyatrist olur.

Baba meslekleri tarihe karışır.

Babalar da…

…

Geleceği tahmin etmek zor zanaat, lakin geçmişe bakıp geleceği öngörmeye çalıştığımızda, acaba nöro- psikiyatri mesleği ne olacak diye düşünülebilir?

Helvacının kaderi ile mi karşılaşılacak?

Helvacı gibi ortalıktan kaybolacaklar mı?

Herkesin kendi kendini tedavi ettiği bir çağ olursa doktorlar şekerbademciler gibi ortalıktan kalkacak mı?

…

Derken , siyasileri de unutmamak lazım.

Artık klasik anlamda siyasetin olmadığı, ahalinin, aklı başında toplumların meseleleri kendi başlarına çözdüğü bir çağa erişilirse ne olacak?

Son dönemlerde babadan evlada aktarılan vekillik mesleği gannavuricinin ortadan kalktığı gibi yok mu olacak?..

.…

Peki şu yazar takımına ne demeli?

Elinde kalem, dudaklarının arasında tütün, düşünce üstüne düşünce üretenlerin hali ne olacak?

Herkesin kafasında bir çip’in olduğu çağı düşleyebilirsek, kim kime düşünce satabilecek?

Halbuki şimdi düşünceler de meta haline gelmiş, paraya çevrilebiliyor, bundan sermaye oluşturulabiliyor.

Bilgi çağının özelliği bu.

Özü yine kapitalizm…

…

Bu cicim çağları geçtiğinde ne olacak insanlığın hali?

Varın bir de gezegenimizin dışında yaşanabilir başka gezegenlerin bulunmuş olduğunu düşünün.

İnsanlık da oraya tüymüş olsun.

Ne olacak Türkiye’de Ilımlı İslam ve Ergenkon, Kıbrıs’ta Kıbrıs, Ortadoğu’da yasemin meseleleri?

…

Doğrusu geleceği kestirmek zor.

Tek bilinen geride hamamböceklerinin kalacak olmasıdır.

Radrasyona insan ırkından 15 kat daha dayanıklı. Beyinleri ayaklarında.

Halbuki bizim aklımız başımızda!

(2013