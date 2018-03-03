Halkın Partisi’nde kurultayla tüzük değişikliği yapıldı

Halkın Partisi (HP), tüzük kurultayı yaparak, parti tüzüğünde bazı değişikliklere gitti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, partinin örgütlenme yapısının yeniden ele alınmasına imkan verecek, üyelik prosedürlerindeki formaliteleri azaltacak ve üyelik aidatlarının daha makul olmasını sağlayacak değişiklikler, dün düzenlenen toplantıda tartışılarak oylandı ve alınan kararla parti tüzüğü değiştirildi.

Kurultayda HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da bir konuşma yaptı.

ÖZERSAY: “TEK DERDİMİZ BU ÜLKE İÇİN İYİ ŞEYLER YAPMAKTIR”

Özersay konuşmasında, seçim ertesinde özeleştiri yaparak yollarına devam etmeye çalıştıklarını söyleyerek, “önemli olanın kağıt üzerinde yazanlardan ziyade bunların içselleştirilerek uygulanmasıdır” dedi.

Tek dertlerinin ülke için iyi şeyler yapmak olduğunu ifade eden Özersay, devletin üzerinde, ülkedeki alt yapıda yılların yorgunluğunun olduğunu, ancak bunu bahane edip de icraat yapmaktan kaçınmayacaklarını kaydetti.

Çok yoğun bir çalışma süreci içerisinde olduklarını belirten Özersay, artık ilçe yönetimlerine ilaveten köy ve bölge temsilcileri de olacağını, süreç içerisinde kurumsallaşmayı yerine oturtabileceklerini düşündüğünü söyledi.

“Bizim için mesele hiçbir zaman parti menfaati meselesi olmadı, onu esas alıp da yürümedik. Öte yandan partimizin kalıcı ve köklü bir siyasi organizasyona dönüşmesi için bir çaba ortaya koymamız gerekiyor” diye konuşan Özersay, bu tüzük değişiklikleriyle başlattıklarının bu türden bir süreç olduğunu belirtti.

Bunun tek bir adımla başarılabilecek bir şey olmadığını, bir süreç olduğunu vurgulayan Özersay, “Sabırla, kararlılıkla eleştiriye açık olarak ve kendi öz eleştirimizi yaparak yürüyeceğiz ve bunu başaracağız. Buna samimiyetle inanıyorum. Zaten vatandaşlarımızın da bizden beklentisi önümüzdeki dönemde önce iktidarda toplum yararına işle yapmamız sonra da daha güçlenerek toplumsal beklentiye cevap veren, ülke sorunlarına çözümler üreten bir siyasi parti olarak kurumsallaşmamızdır” dedi.