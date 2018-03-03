Cenk Tosun siftah yaptı

Cenk Tosun, Everton formasıyla İngiltere Premier Lig’de ilk golünü attı. İngiltere’deki temsilcimiz Cenk Tosun, böylece Everton’da golle tanıştı.

Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig’de siftah yaptı! Beşiktaş’tan Everton’a 28 milyon euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun, 5. lig maçında golle tanıştı.

Everton’ın Burnley deplasmanında oynadığı maça 11’de başlayan Cenk Tosun, yedek kulübesinde kaldıktan sonra yeniden şans buldu. Sam Allardyce’ın verdiği şansı bu kez iyi kullanmak isteyen Cenk Tosun, fileleri havalandırdı. Everton’a uyum sağlamaya başlayan Cenk Tosun, Burnley karşısında yakaladığı ilk fırsatta topu ağlara göndermeyi başardı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Seamus Coleman’ın ortasında ceza sahasında adeta kendini unutturan Cenk Tosun, harika bir kafa vuruşu yaparak kaleci Nick Pope’yi çaresiz bıraktı ve İngiltere’de ilk golünü attı.