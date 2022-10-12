Halkın Partisi: Maaş iyileştirmesi adil yapılmadığından çalışma barışı daha da bozulacak

Halkın Partisi, 47/2010 sayılı yasayla kamuya giren çalışanların maaşlarında yapılan düzenleme ilgili açıklamalarda bulunarak, “hükümetin piyasayı ucuzlatmaya dönük, enflasyona karşı yani hayatın pahalılaşmasına ve zamlara karşı tedbir almak yerine maaşlara hayat pahalılığı artışı üzerinden popülizm ile siyaset yapmakta ısrar ettiğini” savundu.

Halkın Partisi (HP) Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Göç Yasası” olarak bilinen yasadan işe girenlere yapılacak maaş iyileştirilmesi konusunda “Bu düzenleme bir yandan devam eden bir adaletsizliği giderme iddiasıyla yapılmış olsa da bazı başka adaletsizlikleri üstelik de aynı kurumlarda çalışanlar açısında farklı muameleyi tetikleyecek niteliktedir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çalışan askeri memur ve işçilerin maaşlarında bir iyileştirme yapılırken aynı kurumda çalışan ve göç yasasından işe giren subay, astsubay, mukaveleli çavuş, onbaşı ve erler bu maaş iyileştirmesinden yararlanamayacak. Bir başka ifadeyle aynı kurum içerisinde maaş iyileştirmesi adil yapılmadığından çalışma barışı daha da bozulmuş olacak” denildi.

– “Komutanlık bünyesinde askeri memur ve işçilerin maaşlarında artış yapılırken, rütbeli ve mukaveleli olan askerlerin maaşlarında artış yapılmaması hem üzücü, hem de düşündürücüdür”

Açıklamada “bu değişiklik ile Komutanlık bünyesinde askeri memur ve işçilerin maaşlarında artış yapılırken, rütbeli ve mukaveleli olan askerlerin maaşlarında artış yapılmaması hem üzücü, hem de düşündürücüdür” ifadeleri kullanıldı.

– “Bazı sigorta emeklileri asgari ücretin altında maaş alıyor”

Halkın Partisi tarafından yapılan açıklamada, kamuda çalışanlar arasında özellikle göç yasasından kaynaklanan eşitsizliklerin giderilmesi için harcanan çabanın, sigortadan daha düşük baremden yatırım yaparak emekliye ayrılmış olanların da düşünülmesi gerektiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kamuda göç yasasından işe girip olumsuz etkilenenler sadece bazı kesimler değildir. Yapılan düzenleme hem bu açıdan sıkıntılıdır hem de kamudan maaş alan ama maaşı asgari ücretin altında kalmış olan kesimler unutulduğu için eksiktir. Çünkü düşük baremden sigorta emeklisi olan vatandaşların maaşları artık asgari ücretin de altında kalmıştır ve bu çok ciddi ekonomik ve doğal olarak sosyal sorunların oluşmasına sebebiyet vermektedir.”

– “Sendikalı olamaması nedeniyle polislerimizin sıkıntıları göz ardı ediliyor”

Göç Yasası kapsamında olan ve barem 5 veya barem 9’dan maaş alan polis mensuplarının, bir üst rütbeye terfi durumunda aynı hizmet sınıfından maaş almalarını sağlayacak yasal değişiklik yapılması gerektiğini ancak bu konunun da geçiştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Sendikalı olmamaları nedeniyle gerek polisimiz gerekse askerimiz bu gibi özlük haklarıyla ilgili olarak mağdur edilmekte ve seslerini de kolay kolay duyuramamaktadırlar” denildi.

Açıklamada, ayrıca “kamuda genel hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri 2007 yılında Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılan değişiklik ile barem 15’e kadar ilerleyebilirken, Kamu Görevlileri Yasası sistematiğinde oluşan diğer teşkilat yasalarında paralel düzenleme yapılmamış olması bazı başka adaletsizlikleri de beraberinde getirmiştir. Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası bunlardan birisidir. Bir an önce paralel düzenlemelerin hayat bulması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.