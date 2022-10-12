47/2010 sayılı yasa kapsamındaki kamu çalışanlarına maaş artışı için protokol imzalandı

47/2010 sayılı yasa kapsamında kamuda çalışanların aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi konusunda hazırlanan protokol, bugün Başbakanlıkta imzalandı

2011 yılında 47/2010 sayılı yasa kapsamında kamuya giren kamu çalışanlarının aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi konusunda hazırlanan protokol, bugün Başbakanlık’ta imzalandı.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda ilgili sendikalar adına Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ile Başbakan Ünal Üstel’in imza koyduğu protokol, kamuda görev yapan ve 47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’na tabii olan kamu çalışanlarının (barem 1’den 11’e kadar) aylık maaş ve ücret tutarlarının gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde düşük kaldığı gerekçesi ile yeniden düzenlenmesini içeriyor.

Yapılan düzenleme ile barem 1,2,3,5,6,7,9,10’da olan kamu çalışanlarına brüt 800 TL, barem 4, 8 ve 11’de olan kamu çalışanlarına da brüt 200 TL artış yapıldı.

Yasa tasarısının geçmesiyle kamu çalışanlarının baremlerine göre maaşlarına brüt 800 TL ile 200 TL artış yapılacak.

-Bengihan: “Uzlaşıyla ortak metin çıkarıldı”

İmza töreninde sendikalar adına ilk sözü alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, protokole kamuda örgütlü tüm sendikalar adına imza koyduklarına işaret ederek, “47/2010 sayılı Kamu çalışanlarının aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenleyen yasayla” işe girenlerin maaşlarında büyük farklılıklar olduğunu, özlük haklarında bir takım mağduriyetler yaşadıklarını anımsattı.

Bu çerçevede sendikaların hükümetle, yasa kapsamında çalışan kamu görevlilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir müzakere süreci başlattığını anımsatan Bengihan, konu hakkında sonunda uzlaşıya varıldığını ve ortaya bir ortak metin çıktığını söyledi.

Bengihan, ortak metin çerçevesinde, 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki çalışanların hem maaş farklılıklarıyla ilgili iyileştirilme yapılacağını, hem de 2023 yılının Ocak ayında yapılacak yasal değişikliklerle vergi dilimlerinin genişletilerek, kişisel ve özel indirimlerin güncellenmesiyle yine düşük maaş alanların daha adil vergi vermesiyle ilgili bir adım atılacağını anlattı.

Protokolle ayrıca, bütçe olanakları çerçevesinde maaş farklarıyla ilgili önümüzdeki süreçlerde hayat pahalılığı ödeneği maaşlara yansıtılırken “göç yasası” kapsamındaki çalışanlara ek artış yapılabilmesi konusunda bir mutabakata varıldığına işaret eden Bengihan, protokolün uzlaşılarak ve anlaşılarak hazırlandığını söyledi.

Bengihan, protokolün hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Üstel: “Hükümet elinden gelen çabayı gösteriyor”

Başbakan Ünal Üstel de imza töreninde yaptığı konuşmada, göreve geldiğinde ülkedeki tüm sorunların üzerine gideceğini ve uzlaşı kültürüyle hareket edeceğini söylediğini anımsattı.

Bugün de bunu yaptığını ifade eden Üstel, pandemi süreci ve dövizdeki dalgalanmalara rağmen hükümetin, halkın ekonomik krizden etkilenmemesi için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Tüm kesimlere eşit mesafede olduklarını ve uzlaşı kültürüne önem verdiklerini kaydeden Üstel, içinden geçilen zor günlerde birik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine işaret etti.

-Vergi dilimleinde düzenlemeyle az maaş alandan az, çok maaş alandan çok vergi

Kıbrıs Türk insanının bugünlere dayanışma içinde geldiğini anımsatan Üstel “Bu bizim ruhumuzda var” dedi.

Başbakan Üstel, bugün imzalanan protokolle 47/2010 sayılı yasayla işe girenlerin maaşlarına artış yapıldığını belirterek önümüzdeki süreçte de vergi dilimlerinde düzenlemeler yapacaklarını, az maaş alandan az, çok maaş alandan çok vergi alacaklarını ifade etti.