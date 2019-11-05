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Halkbank, ABD’deki davanın düşürülmesini isteyecek

5 Kasım 2019

Halkbank, ABD’li savcılar tarafından sunulan iddiaların reddini, davanın düşürülmesini isteyecek.

Halkbank‘ın ABD’deki avukatlarından Andrew Hruska‘nın, İran’a yönelik yaptırımların delinmesi ilişkin ABD’li savcıların hazırladığı iddianamenin reddi ve davanın düşürülmesi talebinde bulunacağı belirtildi.

BloombergHT’de yer alan habere göre Hruska, Manhattan’da bulunan ABD federal mahkemesinde davanın düşürülmesi talebinde bulundu.

Hruska, aynı zamanda bankanın ABD Bölge Savıcısı Richard M. Berman için redd-i hakim talebinde bulunacağını belirtti.

6 suçlama

Halkbank davasında bugün duruşma görülecek. Savcılar, Halkbank’ın duruşmaya katılmayı reddetmesi halinde ceza yoluna gidilebileceğini söylemişlerdi. Halkbank ilk duruşmaya katılmamıştı.

Halkbank’a ‘ABD’yi dolandırmaya teşebbüs’, ‘ABD’nin İran yaptırımlarını delme’, ‘banka dolandırma’, ‘banka dolandırmaya teşebbüs’, ‘para aklama’ ve ‘para aklamaya teşebbüs’ gibi 6 suçlama isnat ediliyor.



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