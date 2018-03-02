Halk ödesin

Resmi Gazete’de yayımlanan harç değişikliklerine göre Pul Yasası’ndan evlenme harçlarına, ehliyet ücretlerinden seyrüsefer ücretlerine kadar her şeye zam yapıldı. Seçim nedeniyle geciken “zam ayarı” Şubat’ın son gününde, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi

EHLİYETTE 105 TL’YE VARAN ZAM: Sürüş ehliyetleri 30 TL ile 105 TL arasında zamlandı. Buna göre, iki yıllık ehliyet 239,80 TL’den 269.80 TL’ye, üç yıllık ehliyet 324,70 TL’den 364.70 TL’ye beş yıllık ehliyetler 418.50 TL’den 454.50 TL’ye ve on yıllık ehliyetler 814 TL’den 919 TL’ye çıkarıldı

RUHSAT HARÇLARI ARTTI: Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre benzinle çalışan araçlarda; 0.03 kuruş ile 1.18 TL arasında, benzinden başka yakıtlar çalışan araçlara 0.05 kuruş ile 0.18 kuruş arasında zam yapıldı

PASAPORTTA TA ARTIŞ VAR: Pasaport harçlarında da artış gözlemlendi. Beş yıllık pasaport 274 TL’den 309 TL’ye, iki yıllık diplomatik pasaport 200 TL’den 226 TL’ye, bir yıllık diplomatik pasaport 132 TL’den 149 TL’ye çıktı. Beş yıllık yenileme 621 TL, iki yıllık yenileme 454 TL, yıllık yenileme 303 TL

ZAM YÜRÜRLÜĞE GİRDİ: Yeni ücret düzenlemesi, gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi adı altında yapıldı. Bakanlar Kurulu’nun 28 Şubat tarihli Resmi Gazete’de duyurduğu ve yüzün üzerinde kaleme yaptığı zam, 1 Mart itibari ile yürürlüğe girdi

İŞTRE BAŞLICA HARÇ ZAMLARI:

Araç Ruhsat harçları

Seyrüsefer Harçları (Benzinle çalışan araçlar):

ESKİ YENİ FARK

a) 1016 kg ve altı araçlarda kilo başı: 0.25 TL 0.28 TL 0.03 TL b) 1017­1270 kg arası araçlarda kilo başı: 0.43 TL 0.49 TL 0.06 TL c) 1271­1524 kg arası araçlarda kilo başı: 1.05 TL 1.18 TL 0.13 TL

SÜRÜŞ EHLİYETİ HARCI:

ESKİ YENİ FARK

d) İki yıllık ehliyet: 239,80 TL 269.80 TL 30 TL e) Üç yıllık ehliyet: 324,70 TL 364.70 TL 40 TL f) Beş yıllık ehliyet: 418,50 TL 454.50 TL 36 TL

PASAPORT HARÇLARI:

ESKİ YENİ FARK

1- Beş yıllık pasaport: 274 TL 309 TL 35 TL

2- İki yıllık pasaport: 200 TL 226 TL 26 TL

3- Bir yıllık pasaport: 132 TL 149 TL 17 TL

Duygu ALAN

Hükümet geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi başlığı altında devletin gelir elde ettiği tüm harçlara ortalama yüzde 12 ile yüzde 13.5 arasında zam yapıldı.

28 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan harç değişikliklerine göre Pul Yasası’ndan evlenme harçlarına, ehliyet ücretlerinden seyrüsefer ücretlerine kadar her şey zamlandı.

Yeni ücret düzenlemesi, gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi adı altında yapıldı.

Bakanlar Kurulu’nun 28 Şubat tarihli Resmi Gazete’de duyurduğu ve yüzün üzerinde kaleme yaptığı zam, 1 Mart itibari ile yürürlüğe girdi.

Sürüş ehliyetleri 30 TL ile 105 TL arasında zamlandı

Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları’nda yapılan değişikliğe göre, benzinle çalışan araçlarda; 0.03 kuruş ile 1.18 TL arasında, benzinden başka yakıtlar çalışan araçlara 0.05 kuruş ile 0.18 kuruş arasında zam yapıldı

Sürüş ehliyetleri de yapılan bu yeni düzenlemeden nasibini alan kalemler arasında yerini aldı.

Yeni düzenlemeye göre, sürüş ehliyetleri 30 TL ile 105 TL arasında zamlandı.

Buna göre, iki yıllık ehliyet 239,80 TL’den 269.80 TL’ye, üç yıllık ehliyet 324,70 TL’den 364.70 TL’ye beş yıllık ehliyetler 418.50 TL’den 454.50 TL’ye ve on yıllık ehliyetler 814 TL’den 919 TL’ye çıkarıldı.

Evlenme ücretleri de zamlandı

Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile ilgili Resimler Yasası çerçevesinde evlilik ücretlerine de zam geldi. Buna göre evliliğin evlendirme memurluğunda yapılması halinde evlenme ücreti 310 TL.

Memurluk dışında yapılan evlendirmede bu fiyat 628 TL’ye çıkıyor. Bunun yanı sıra evlenme sicile kayıt 123 TL ve evlenme ihbarının tasdiki 32 TL oldu.

Ruhsat harçları 0.28 TL ile 1.65 TL arasında

Ruhsat harçlarında da yeni ücret düzenlemesine gidildi. Yeni düzenlemeye göre, ağırlığı 1016 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.28 TL, ağırlığı 1017­1270 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.49 TL, ağırlığı 1271­1524 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 1.18 TL, ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olan araçlarda kilo başına 1.65 TL alınacak.

Benzinden başka yakıtlar çalışan araçlarda ise yeni fiyatlar şöyle; Ağırlığı 1016 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.46 TL, ağırlığı 1017­1270 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.70 TL, ağırlığı 1271­1524 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 1.18 TL.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olan araçlarda ise kilo başına 1.65 TL.

Pasaport ücretlerinde de artış var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport Yasası’nda öngörülen harçlarda da artış gözlemlendi.

Buna göre beş yıllık pasaport 274 TL’den 309 TL’ye, iki yıllık diplomatik pasaport 200 TL’den 226 TL’ye, bir yıllık diplomatik pasaport 132 TL’den 149 TL’ye çıktı.

Ayrıca kayıp veya tahrip edilen pasaportun yenileme ücretlerine de zam yansıdı.

Buna göre beş yıllık yenileme 550 TL’den 621 TL’ye, iki yıllık yenileme 402 TL’den 454 TL’ye, yıllık yenileme 268 TL’den 303 TL’ye yükseldi.

Sınav harçları 39 TL oldu

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınavlara giriş harcı da 4.50 TL zamlanarak 34.50 TL’den 39 TL’ye yükseldi.

Buna göre Yeterlik Sınavı, Yarışma Sınavları ve Yabancı Dil Sınavları’na girecek olan herkes 39 TL ödeyecek.

Yurttaşlık kabul harçları değişti

Yeni KKTC vatandaşı olmuş kişilerden alınan KKTC yurttaşlığa kabul harcı 690 TL’den 780 TL’ye yükselirken, KKTC ikamet harcı 515 TL’den 580 TL’ye yükseldi.

Yeni zamla bazı kalemlerde yaşanan değişiklik:

ESKİ YENİ FARK

1­ Evlenme ücretleri:

a) Memurlukta yapılan: 274 TL 310 TL 36 TL b) Memurluk dışında yapılan: 556 TL 628 TL 72 TL c) Evlenme Sicile Kayıt: 109 TL 123 TL 14 TL d) Evlenme İhbarının tasdiki: 28 TL 32 TL 4 TL

2­ Dışişleri Hizmet Harçları:

ESKİ YENİ FARK

a) KKTC yurttaşlığına kabul harcı: 690 TL 780 TL 90 TL b) KKTC ikamet harcı: 515 TL 580 TL 65 TL

3­ Kimlik Kartı Harçları:

ESKİ YENİ FARK

a) İlk kez kimlik kartı çıkaracaklar 7 TL 8 TL 1TL b) 7 gün ile 6 ay arasında gecikme: 49 TL 55 TL 6 TL c) 6 ay ve daha sonraki gecikmeler: 79 TL 89 TL 10 TL d) Olağan nedenlerle değiştirme 79 TL 89 TL 10 TL e) Kötü kullanım nedeniyle değişiklik:

İlk değişiklik: 79 TL 89 TL 10 TL

İkinci değişiklik: 116 TL 131 TL 15 TL

Üçüncü değişiklik: 201 TL 227 TL 26 TL

f) Kayıp kimlik yenileme:

İlk değişiklik: 159 TL 179 TL 20 TL

İkinci değişiklik: 245 TL 277 TL 32 TL

Üçüncü değişiklik: 321 TL 363 TL 42 TL

Dördüncü ve sonrakiler: 397 TL 450 TL 53 TL

4­ Araç Ruhsat harçları:

Benzinle çalışan araçlar:

ESKİ YENİ FARK

a) 1016 kg ve altı araçlarda kilo başı: 0.25 TL 0.28 TL 0.03 TL b) 1017­1270 kg arası araçlarda kilo başı: 0.43 TL 0.49 TL 0.06 TL c) 1271­1524 kg arası araçlarda kilo başı: 1.05 TL 1.18 TL 0.13 TL d) 1524 kg’den yukarı araçlarda kilo başı: 1.47 TL 1.65 TL 1.18 TL

Benzinden başka yakıtlar çalışan araçlar:

ESKİ YENİ FARK

a) 1016 kg ve altı araçlarda kilo başı: 0.41 TL 0.46 TL 0.05 TL b) 1017­1270 kg arası araçlarda kilo başı: 0.62 TL 0.70 TL 0.08 TL c) 1271­1524 kg arası araçlarda kilo başı 1.05 TL 1.18 TL 0.13 TL d) 1524 kg üstü araçlarda kilo başına 1.47 TL 1.65 TL 0.18 TL

5­ Sürüş Ehliyeti Harcı:

ESKİ YENİ FARK

a) Öğrenci ehliyeti sınavı 240 TL 270 TL 30 TL b) Öğrenci Ehliyeti 239,90 TL 269.90 30 TL c) Motorlu Araç sürüş sınavı: 330 TL 375 TL 45 TL d) İki yıllık ehliyet: 239,80 TL 269.80 TL 30 TL e) Üç yıllık ehliyet: 324,70 TL 364.70 TL 40 TL f) Beş yıllık ehliyet: 418,50 TL 454.50 TL 36 TL g) On yıllık ehliyet: 814 TL 919 TL 105 TL

6- Pasaport Harçları

ESKİ YENİ FARK

1- Beş yıllık pasaport: 274 TL 309 TL 35 TL

2- İki yıllık pasaport: 200 TL 226 TL 26 TL

3- Bir yıllık pasaport: 132 TL 149 TL 17 TL

a)- Beş yıllık yenileme: 550 TL 621 TL 71 TL

b)- İki yıllık yenileme: 402 TL 454 TL 52 TL

c)- Yıllık yenileme: 268 TL 303 TL 35 TL