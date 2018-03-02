Eşitliği kim bozacak?

GALİBİYET SAYILARI EŞİT:

Süper Lig’in 21.haftasında GAÜ Çetinkaya ve Cihangir takımları Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’nda, kozlarını paylaşacaklar. İki takım arasında ligde oynanan son 17 maçta tarafların galibiyet sayılarında 7-7’lik eşitliği var. Takımlar 3 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldılar

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’in 21.haftasında kendi sahasında Cihangir’i konuk edecek olan GAÜ Çetinkaya geçen hafta zirve yarışında aldığı ağır yenilgiyi unutturmak, Cihangir ise çıkışa geçmeyi düşünecek. 4 Mart Pazar Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’nda saat 15:00’de kozlarını paylaşacak olan takımların kritik maçını Turay Misk yönetecek.

Takımların ligdeki son 17 maçında Cihangir ile GAÜ Çetinkaya’nın birbirlerine karşılık galibiyet sayılarında eşitlik var. Özellikle son yıllarda sarı kırmızılılar atağa kalkarak galibiyet sayılarını artırdı ve rakibini yakalamayı başardı. Takımlar 3 kez sahadan beraberlikle ayrılarak birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.

Gollerde üstünlük Çetinkaya’da

Cihangir elde ettiği 7 galibiyetin 3’ünü deplasmanda 4’ünü ise kendi sahasında aldı. Diğer taraftan GAÜ Çetinkaya ise tam tersine 7 maçın 4’ünü deplasmanda, 3’ünü kendi sahasında kazandı. Cihangir 17 maçta sarı-kırmızılı fileleri 23 kez havalandırırken, GAÜ Çetinkaya ise rakip ağlara 26 gol göndermeyi başardı.

Cihangir 2 kez double yaptı

Cihangir takımı 2009-2010 ve 2014-2015 sezonlarında GAÜ Çetinkaya’yı her iki maçta da yenmeyi başardı. GAÜ Çetinkaya ise bu başarıyı 2015-2016 sezonunda 1 kez gerçekleştirebildi. Sarı kırmızılılar şampiyon olduğu 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında rakibini 1’er kez mağlup edebildi.

Son 17 maçta alınan skorlar:

2017-2018 sezonu

6.hafta: Cihangir-GAÜ Çetinkaya: 1-4

2016-2017 sezonu

6.hafta: GAÜ Çetinkaya-Cihangir: 2-0

21.hafta: Cihangir-GAÜ Çetinkaya: 2-0

2015-2016 sezonu

2.hafta: Cihangir- GAÜ Çetinkaya: 1-4

15.hafta: GAÜ Çetinkaya- Cihangir: 4-2

2014-2015 sezonu

12.hafta: Çetinkaya- Cihangir: 0-3

25.hafta: Cihangir- Çetinkaya: 2-1

2013-2014 sezonu

5.hafta: Çetinkaya- Cihangir: 1-1

18.hafta: Cihangir- Çetinkaya: 0-1

2012-2013 sezonu

4.hafta: Cihangir- Çetinkaya: 3-1

17.hafta: Çetinkaya- Cihangir: 3-0

2011-2012 sezonu

2.hafta: Cihangir- Çetinkaya: 0-0

15.hafta: Çetinkaya- Cihangir: 2-1

2010-2011 sezonu

2.hafta: Cihangir- Çetinkaya: 1-1

15.hafta: Çetinkaya- Cihangir: 2-3

2009-2010 sezonu

10.hafta: Cihangir-Çetinkaya: 1-0

23.hafta: :Çetinkaya-Cihangir: 0-1