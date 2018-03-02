Hükümet Derhal Tedbir Almalıdır

Herif mürtecinin dibi.

Öyle saçma-sapan laflar eder ki “hocanın cahili dinden çıkarır” sözüne cuk oturur.

Kadın-madın işlerinden hapse de girdi.

Sonra da FETÖ’ye dua etsin çıkarıldı ve sisteme tabi oldu. Yani biat etti.

Şimdi de resmi devlet kurumları tarafından misafir ediliyor.

Camilerimize dadandı, adamlarını gönderip nutuklar attırıyor.

Üstelik bizim Din İşleri Dairesi memurlarının refakatinde.

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Olacak iş değil.

Devletin sahipliğinde ve devletin bir kurumu olan Din İşleri Dairesi’nin kontrolündeki camileri Türkiye’deki tarikatlara açmak, cami cemaatini onların etkisine maruz bıraktırmak gerçekten olacak iş değil.

Kıbrıslı Türklerin din anlayışından ve kültüründen uzak ve o denli tehlikeli yaklaşımları ta içimize sokmak bu memlekete yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Ve buna alet olan da devletin memurları olan Din İşleri Dairesi görevlileridir.

Hükümetin derhal soruşturma başlatıp, bu tehlikeli gidişata dur demesi şarttır.

Sahte din tacirlerinin uzak tutulması için her ne gerekirse yapılmalıdır.

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Adına İlahiyat Koleji denilen ama maalesef İslamcı bir siyasi hareketin arka bahçesine çevrilen yerde de gereken tedbirler alınmalıdır.

Memlekette, o okulda ders verecek yetenekte öğretmenler mevcutken Türkiye’den getirtilen öğretmenlerin yarattığı sorunlara da bir set çekilmelidir.

Din eğitimini tarikata eleman yetiştirme olarak görenler sorunun esas kaynağıdır.

Bu ülkede 1900’lü yıllardan beridir üzerinde uzlaşılmış kültürel davranışları din düşmanlığı olarak sayıp da kendi dini-siyasi düşüncelerine göre öğrenci yetiştirmeye çalışmak Kıbrıslı Türklerin genetiğiyle oynamak demektir.

Bu tür zorlama hareketler hiçbir dönem tutmadı.

Sadece verdiği tahribat ve rahatsızlıklar kaldı.

Kıbrıs Türkünün Türkiye ile olan ilişkilerini erozyona uğrattı.

Bu da az bir zarar değildir.

Şimdilerde hep birlikte şikayet ediyorsak, oraya bakmak ve bu sorunu çözmek gerekir.