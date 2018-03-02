TSK: 8 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de gerçekleştirilen operasyonda 8 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de yaşanan çatışmaya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve İçişleri Bakanı Soylu’yu telefonla arayarak bilgi aldı.