Halı sahada hayatını kaybeden Dıborga’nın ölüm sebebi açıklandı

Gemikomağı’nda halı sahada dün futbol oynarken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Bakoh Dıborga’nın ölüm sebebi açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, 29 yaşındaki Dıborga’nın bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisi sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

TUSHINSKIY’nin ölüm sebebi kalp krizi

29.09.2019 tarihinde Yeniboğaziçi’nde kalmakta olduğu otel odası içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Dmitriy TUSHINSKIY’nin (E-46), 01.10.2019 tarihinde Gazimağusa Devlet Hastahanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.