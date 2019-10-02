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Akıncı: New York’tan beklenen çıktı

2 Ekim 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York ziyaretini tamamlayarak bugün öğleden sonra yurda döndü… Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindeki heyeti saat 15.30’da KKTC’ye geldi.

Akıncı, adaya gelişinin ardından Ercan Havaalanı’nda basın toplantısı düzenleyerek New York temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’i insiyatif almakta istekli ve kararlı olduğunu gördük, sayın Genel Sekreter geçmişteki gibi bir başarısızlık istemiyor..Önümüzdeki haftalarda Ekim ayı çıkmadan, en nihayet Kasımda, yani yeni yıldan önce 3’lü görüşme planlanıyor”dedi.

“New York’tan bir şey çıkmadı” şeklindeki açıklamalara da cevap veren Cumhurbaşkanı Akıncı, “New York’tan bir şey çıkmadı söylemleri yanlış, New York’tan beklenen çıktı..Çünkü New York’ta istediğimiz BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusunda inisiyatif almasıydı, ve biz bunu gördük”dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere işaret ederek “Gerginlik rahat oturmamamız gerektiğini söylüyor.Doğal gaz nedeniyle bölgede yaşanmakta olan sıkıntılar istenmeyen durumlara yol açabilir. Bu açıdan Kıbrsı sorununa çözüm yönünde çaba hacanması ada ve bölge açısından son derece gereklidir” dedi… Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres’in de bu konuda aynı düşüncede olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres görüştüğünü hatırlatarak, Çavuşoğlu’nun kendisini ziyaret ederek görüşme hakkında bilgi verdiğini de söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in New York’ta BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı da eleştirdi ve Rum Lider’i Kıbrıs Türk tarafı ile işbirliği yapmaya çağırdı.

 

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